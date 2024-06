Zarzuty i trzy miesiące aresztu za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 12.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca Gdyni podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, do którego doszło 8 czerwca bieżącego roku przy ul. Złotej. Okazało się, że sprawca w kwietniu przywłaszczył konsolę pokrzywdzonego, a na początku czerwca groził jego żonie i dzieciom pozbawieniem życia i spaleniem domu oraz zmuszał ją do wypłacenia pieniędzy za przejazd przez działkę należącą do niego. Śledczy przedstawili mu zarzuty, za co może trafić do więzienia nawet na dożywocie. Sąd na wniosek prokuratora zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy.

Zgłoszenie o nieporozumieniu między sąsiadami policjanci otrzymali w sobotę około 23.45. Funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres i ustalili, że 40-letni mężczyzna został zaatakowany przez swojego 39-letniego sąsiada, który usiłował dokonać zabójstwa poprzez użycie tasaka. Sprawca zdołał jednak uciec przed przyjazdem mundurowych.

Policjanci natychmiast zajęli się wyjaśnianiem okoliczności. W wyniku zebranych informacji okazało się, że tego samego dnia sprawca groził pokrzywdzonemu, ponadto w kwietniu przywłaszczył konsolę pokrzywdzonego, a na początku czerwca groził jego żonie i dzieciom pozbawieniem życia i spaleniem domu oraz zmuszał ją do wypłacenia pieniędzy za przejazd przez działkę należącą do niego.

Na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo–śledczą i technika kryminalistyki, który zrobił oględziny, zabezpieczył ślady oraz nóż. Z uwagi na to, że 39-latka nie zastano w jego mieszkaniu, do poszukiwań zaangażowano przewodnika z psem tropiącym oraz zabezpieczono zapis monitoringu z prywatnej posesji. Pokrzywdzony został przewieziony na badania do szpitala w stanie nie zagrażającym jego życiu.

39-latek miał świadomość, że jest poszukiwany i to tylko kwestia czasu, aż policjanci go zatrzymają, w związku z czym w niedzielę sam zgłosił się na komisariat.

W poniedziałek sąd na wniosek prokuratora zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy. Za usiłowanie zabójstwa zatrzymany może trafić do więzienia nawet na dożywocie.