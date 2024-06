Policjanci zatrzymali nieletnich, którzy brutalnie pobili 28-latka Data publikacji 12.06.2024 Powrót Drukuj Sosnowieccy kryminalni zatrzymali trzech nastolatków, którzy na terenie Sosnowca brutalnie pobili 28-letniego mężczyznę. W wyniku odniesionych obrażeń, mężczyzna zmarł w szpitalu. Cała trójka została umieszczona w policyjnej izbie dziecka. Za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.

W niedzielny wieczór (9 czerwca) sosnowieccy policjanci zostali powiadomieni o tym, że w Sosnowcu przy ulicy Zaruskiego w rejonie stadionu doszło do pobicia mężczyzny. Przybyli na miejsce mundurowi zastali nieprzytomnego 28-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju z obrażeniami ciała. Mężczyzna w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala, a policjanci podjęli natychmiastowe działania, by ustalić okoliczności tego zdarzenia i zatrzymać sprawców.

W wyniku skrupulatnych ustaleń sosnowieccy policjanci następnego dnia zatrzymali trzech 16-letnich mieszkańców Sosnowca, którzy brutalnie zaatakowali i pobili 28-latka. Niestety, jakich obrażenia doznał jastrzębianin były na tyle poważne, że dzisiaj mężczyzna zmarł w szpitalu.

Za popełniony czyn karalny pobicia, którego skutkiem była śmierć człowieka nieletni odpowiedzą przed sądem.

Wszczęte w sprawie postępowanie ma na celu wyjaśnienie wszystkich szczegółowych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia.