Kamiennogórscy policjanci uratowali życie zaginionemu mężczyźnie Data publikacji 13.06.2024 Powrót Drukuj Natychmiastowa reakcja i sprawne działania policjantów uratowały życie zaginionemu mężczyźnie. 50-letni mieszkaniec Kamiennej Góry został odnaleziony w gęstych zaroślach, nieprzytomny, wychłodzony z ledwo wyczuwalnym pulsem. Profesjonalne i sprawne działania poszukiwawcze, jak i ratownicze pozwoliły na szybkie odnalezienie mężczyzny oraz ustabilizowanie jego funkcji życiowych do momentu przybycia na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze został powiadomiony o zaginięciu 50-letniego mieszkańca tej miejscowości, z którym rodzina straciła kontakt dzień wcześniej. Z relacji najbliższej rodziny wynikało, że życie zaginionego może być zagrożone.

W związku z powyższym na polecenie Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze podinsp. Mariusza Rusieckiego ogłoszony został alarm w jednostce. Po wstępnych ustaleniach mundurowi pierwsze czynności poszukiwawcze skierowali w stronę Góry Parkowej w Kamiennej Górze, skupiając się przede wszystkim na szybkości podjętych działań. Funkcjonariusze podzielili się na kilkuosobowe zespoły, co miało na celu szybsze przeczesanie terenu w sposób precyzyjny. Po pewnym czasie na szczycie Góry Parkowej, na polanie, w gęstych zaroślach, policjanci Wydziału Kryminalnego wspólnie z Dzielnicowym, znaleźli leżącego na ziemi, wychłodzonego, nieprzytomnego mężczyznę, z którym nie było kontaktu. Sprawdzili jego funkcje życiowe i niezwłocznie udzielili mu pomocy przedmedycznej.

Na miejsce zdarzenia przybyli kolejni policjanci, wśród których był sierż. szt. Igor Maciołek-pełniący na co dzień służbę w Komisariacie Policji w Lubawce na stanowisku Dzielnicowego. Funkcjonariusz ten posiada ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy w związku z czym od razu przystąpił on do fachowego udzielania pierwszej pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie, który miał słabo wyczuwalny puls, zaburzony słaby oddech. Sierż. szt. Maciołek udrożnił mu drogi oddechowe, a następnie monitorował jego funkcje życiowe do przybycia Pogotowia Ratunkowego.

Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej przetransportowali mężczyznę na desce ratowniczej 200 metrów dalej, do drogi, przy której znajdowała się karetka. 50-latek został błyskawicznie przewieziony do placówki medycznej, gdzie podjęto walkę o jego życie.

To kolejna sytuacja, w której policjanci z Kamiennej Góry udowodnili, że ochrona życia i zdrowia ludzkiego jest dla nas najważniejsza. Raz jeszcze przypominamy, że w razie trudnej sytuacji życiowej nie powinniśmy się wstydzić prosić o pomoc!

Przypominamy, że na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele niosą pomoc osobom znajdującym się w kryzysie emocjonalnym. Wystarczy zadzwonić lub przyjść na rozmowę. Skorzystaj z bezpłatnych telefonów pomocowych, takich jak:

116 123 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu w godz. 14:00 - 22:00,

14:00 - 22:00, 800 702 222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym.

Kontakt ze specjalistami dyżurującymi pod podanymi wyżej numerami telefonów jest bezpłatny, a porady i pomoc udzielane są anonimowo. Możemy też zajrzeć na stronę www.centrumwsparcia.pl, na której znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc.