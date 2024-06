Odpowie za znęcanie się nad psami i uśmiercenie 8 szczeniąt

Do 3 lat pozbawienia wolności grozi 58-letniemu mieszkańcowi Kędzierzyna-Koźla. Mężczyzna jest podejrzany o utopienie 8 szczeniąt oraz znęcanie się nad psami. O sprawie funkcjonariusze dowiedzieli się dzięki anonimowej informacji. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów z ustawy o ochronie zwierząt i pociągnięcia go do odpowiedzialności.