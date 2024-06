Rozbita zorganizowana grupa przestępcza handlująca narkotykami na dużą skalę Data publikacji 13.06.2024 Powrót Drukuj Rybniccy kryminalni w wyniku trwającego blisko rok śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rybniku rozpracowali działającą na terenie Rybnika i miast ościennych zorganizowaną grupę przestępczą, której głównym obszarem działalności było wprowadzanie do obrotu hurtowych ilości narkotyków. W trakcie prowadzonych działań zabezpieczono narkotyki o wartości ponad 1,3 mln złotych. Właśnie skierowano do Sądu akt oskarżenia obejmujący główny wątek przeprowadzonego śledztwa przeciwko 6 członkom zorganizowanej grupy przestępczej.

W lipcu 2022 roku Główny Inspektor Sanitarny (GIS) ostrzegał przed obecnością na polskim rynku niezwykle niebezpiecznego i silnie uzależniającego narkotyku jakim jest Alfa-PHiP (alfa-pirolidynoizoheksanofenon), o czym szeroko informowano także w lokalnych mediach.

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega: nowa substancja psychoaktywna

Obecność tego niebezpiecznego narkotyku już wcześniej odnotowano na terenie Rybnika, co potwierdzają chociażby efekty realizowanych przez rybnickich kryminalnych spraw o przestępstwa narkotykowe gdzie w latach 2020-2023 przeprowadzono szereg postępowań przygotowawczych, w ramach których funkcjonariusze zabezpieczali od kilku do nawet kilkuset gram narkotyku Alfa-PHiP.

Odnotowana przez rybnickich kryminalnych zwiększona podaż Alfy-PHiP na lokalnym rynku narkotykowym była impulsem do zintensyfikowania prowadzonych działań, w efekcie czego 20 lipca 2023 roku w Rybniku na terenie dzielnicy Elektrownia rybniccy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej oraz przestępczości pseudokibiców zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mieszkańców Rybnika w wieku 30 i 39 lat. Wówczas kryminalni ujawnili przy zatrzymanych oraz w wynajętym garażu ponad 13 kg substancji psychotropowej Alfa-PHiP o czarnorynkowej wartości ponad 1,3 mln złotych, co zainicjowało wszczęcie prokuratorskiego śledztwa.

Prowadzone w przedmiotowej sprawie dalsze intensywne czynności śledcze wyłoniły obraz działającej na terenie Rybnika zorganizowanej grupy przestępczej, której głównym obszarem działalności był obrót hurtowymi ilościami narkotyków, przy czym członkowie grupy w ramach swojej działalności cechowali się dużą brutalnością i bezwzględnością dopuszczając się także innych przestępstw takich jak pobicia, groźby, zmuszanie do określonego zachowania, pozbawienie człowieka wolności i inne. Ustaleni członkowie grupy okazali się mieszkańcami Rybnika w wieku od 31 do 41 lat, część z nich związana jest ze środowiskiem lokalnych pseudokibiców.

W dniu 3 stycznia 2024 roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KMP w Rybniku wspierani m.in. przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach oraz przy wsparciu bojowym policyjnych kontrterrorystów z Katowic oraz Opola dokonali zatrzymania na terenie Rybnika kolejnych trzech członków rozpracowywanej grupy przestępczej, w tym jej lidera. Zabezpieczano wówczas kolejne narkotyki, w tym blisko 0,5 kg marihuany, a także mienie osób podejrzanych na poczet przyszłych kar oraz przepadku osiągniętych przez sprawców korzyści majątkowych.

W lutym, kwietniu oraz maju br. rybniccy kryminalni dokonali szeregu kolejnych zatrzymań, w efekcie czego kilka kolejnych osób podejrzanych związanych z rozpracowywaną grupą usłyszało prokuratorskie zarzuty, a kilka kolejnych doprowadzono z Zakładów Karnych, gdzie odbywają wcześniej zasądzone kary pozbawienia wolności, w tym za przestępstwa narkotykowe.

W dniu 12 czerwca 2024 roku Prokuratura Rejonowa w Rybniku skierowała do Sądu Okręgowego w Rybniku akt oskarżenia obejmujący główny wątek prowadzonego śledztwa tj. przeciwko 6 członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którym przedstawiono łącznie 32 zarzuty, w tym udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. W przedmiotowej sprawie wobec 5 podejrzanych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec 4 z nich jest on nadal stosowany. Zebrany w sprawie materiał dowodowy obejmuje lata 2021 – 2023 i dotyczy m.in. wprowadzenia do obrotu na terenie Rybnika i miast ościennych co najmniej kilkudziesięciu kilogramów narkotyków. Warto wspomnieć, że część postawionych w sprawie zarzutów dotyczy czynów popełnionych przez sprawców w warunkach tzw. recydywy. Podejrzanym za popełnione przestępstwa grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

W całej sprawie zabezpieczono łącznie ponad 13,5 kg narkotyków, a także na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ponad 150 tys. złotych. Część nieobjętych aktem oskarżenia wątków przeprowadzonego śledztwa jest nadal prowadzona w ramach odrębnych postępowań.