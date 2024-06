„Babciu tylko Ty możesz mi pomóc…”- po tych słowach seniorka straciła ponad 40 tysięcy złotych i złotą biżuterię Data publikacji 13.06.2024 Powrót Drukuj Zatroskana o wnuka seniorka straciła dorobek swojego życia. 89-letnia mieszkanka Nowej Soli padła ofiarą oszusta, który zadzwonił z informacją, że jej wnuk spowodował wypadek, podczas którego ucierpiała kobieta w ciąży. Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy!

Lubuscy policjanci prowadzą cykliczne spotkania prewencyjne, aby uczulać osoby starsze przed różnego rodzaju oszustwami. Niestety oszuści nadal atakują i wymyślają nowe metody, wciąż tego samego oszustwa. Przekonała się o tym 89-latka, która uwierzyła w historię, że jej wnuk spowodował wypadek. W zdarzeniu ucierpieć miała kobieta w ciąży, która jest w szpitalu w stanie tragicznym. Aby wnuk nie trafił do więzienia, kobieta musiała wpłacić sporą kaucję. Mieszkanka Nowej Soli słysząc płacz wnuka, który prosił: „Babciu tylko Ty możesz mi pomóc…”, przygotowała cały dorobek życia, by ratować wnuka. Gdy oszust przyszedł po rzekomą kaucję- ponad 40 tysięcy złotych, zdjął jeszcze seniorce złotą biżuterię. Dla seniorów rodzina jest najważniejsza, dlatego oszuści tak często podszywają się pod członków rodziny. Działając na ich emocjach, nakłaniają do przekazania gotówki. Tym sposobem kolejny przestępca wzbogacił się żerując na łatwowierności osób starszych. Funkcjonariusze kolejny raz proszą o czujność- nie bądźmy obojętni i ostrzegajmy osoby starsze przed przestępcami. Nie pozwólmy, aby nasi najbliżsi stracili dorobek swojego życia!

Seniorze, pamiętaj:

W sytuacjach wzbudzających podejrzenia, że ktoś chce nas oszukać należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112, przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów.

Bezwzględnie stosuj zasadę ograniczonego zaufania.

Policja, prowadząc czynności nigdy nie bierze od obywateli pieniędzy.

Nie informuj nikogo o ilości pieniędzy, które masz w domu lub przechowujesz na koncie.

Zadzwoń do kogoś z rodziny, zapytaj o to, czy osoba, która prosiła cię o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętaj, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowamy się rozsądnie.

Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym.

Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz.

Nigdy nie ulegaj presji czasu, którą wywierają oszuści!