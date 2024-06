Podziękowania za pomoc udzieloną motocykliście przez włocławskiego policjanta w czasie wolnym od służby Data publikacji 13.06.2024 Powrót Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji we Włocławku wpłynął e-mail z podziękowaniami dla policjanta Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego st. sierż. Bartłomieja Stachowiaka. Przesłał go wdzięczny „za uratowanie życia” motocyklista, który uległ wypadkowi na terenie powiatu radziejowskiego. Kilka minut po zdarzeniu przejeżdżał tamtędy, w czasie wolnym od służby, włocławski policjant, który od razu ruszył z pomocą.

Bycie policjantem, to przede wszystkim gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, nie tylko podczas służby. Policjanci wielokrotnie już udowodnili, że również w czasie wolnym od pracy, pomagają i chronią, ratując ludzkie życie i zdrowie.

Ostatnio udowodnił to także st. sierż. Bartłomiej Stachowiak z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP we Włocławku, który na początku kwietnia br. zetknął się z sytuacją wymagającą natychmiastowego działania.

Jadąc w czasie wolnym od służby, policjant zauważył na terenie powiatu radziejowskiego wywrócony w polu motocykl i leżącego obok motocyklistę. Funkcjonariusz czym prędzej ruszył z pomocą, wezwał na miejsce służby ratunkowe i zajął się poszkodowanym, który następnie trafił z poważnymi obrażeniami do szpitala.

Kilka dni temu motocyklista, wdzięczny za pomoc udzieloną przez policjanta, przesłał na skrzynkę elektroniczną włocławskiej komendy podziękowania. W nadesłanym e-mailu nadawca podkreślił profesjonalne działanie funkcjonariusza, pisząc „(…) Pan Bartłomiej, bezpośrednio przyczynił się do uratowania mojego życia (…). Bardzo ważną sprawą, jaką zrobił, było unieruchomienie mojego ciała, zapewniając mi bezpieczną i odpowiednią pozycję po wypadku. To co zrobił, było ważne z punktu widzenia medycznego, gdyż jak się później okazało, miałem złamany kręgosłup w dwóch miejscach i jakiekolwiek poruszanie się, mogłoby doprowadzić do przerwania, lub uszkodzenia rdzenia kręgowego, co prowadzi do nieodwracalnego kalectwa lub śmierci.”

Niezwykle miło nam czytać takie wiadomości. Jako policjanci jesteśmy zawsze gotowi do niesienia pomocy i nigdy nie oczekujemy w zamian podziękowań. Słowa wdzięczności są jednak dla nas niezwykle budujące i dają ogromną satysfakcję z wykonywanych zadań.