Seryjny podpalacz zatrzymany

Data publikacji 13.06.2024

Ponad dwumiesięczna praca operacyjna prudnickich kryminalnych doprowadziła do ustalenia i zatrzymania 31-letniego mieszkańca powiatu prudnickiego. Mężczyzna podejrzany jest o szereg podpaleń stert beli słomy. Łączna wartość strat to blisko 150 000 złotych. 31-latek usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Za takie przestępstwo grozi do 5 lat więzienia.