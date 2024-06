Wyróżnienia dla policjantów, którzy uratowali noworodka Data publikacji 13.06.2024 Powrót Drukuj Dwaj policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu podkom. Artur Staniszewski i mł. asp. Michał Bernaciak zostali wyróżnieni przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemara Wołowca za profesjonalną i skuteczną akcję, w trakcie której uratowali życie noworodkowi.

Policyjna służba to nie tylko interwencje, kontrole drogowe, czy zatrzymywanie przestępców, ale przede wszystkim to praca na rzecz drugiego człowieka. Hasło „Pomagamy i chronimy” przyświeca nam każdego dnia. Na zawsze w pamięci pozostaną te dni, kiedy funkcjonariusze ratują to co najcenniejsze - ludzkie życie. Kilka dni temu mł. asp . Michał Bernaciak i podkom . Artur Staniszewski z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu wraz z innymi funkcjonariuszami pełnili służbę w Radomiu. W pewnym momencie zostali poproszeni o udzielenie pomocy noworodkowi, który przestał oddychać. O sprawie pisaliśmy 7 czerwca 2024 r.: Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu uratowali życie noworodka

Dzięki profesjonalnemu podejściu policjantów, ich opanowaniu oraz postawie pełnej empatii malutkie dziecko zostało uratowane. Rodzice jeszcze następnego dnia dziękowali policjantom za ocalenie ich synka.

Taką postawę i profesjonalizm docenił także Komendant Wojewódzki Policji zs . w Radomiu nadinsp . Waldemar Wołowiec, który w trakcie uroczystej zbiórki wyróżnił podkom. Artura Staniszewskiego i mł. asp. Michała Bernaciaka. Komendant podziękował funkcjonariuszom za skutecznie i z pełnym opanowaniem przeprowadzoną akcję ratowania życia.