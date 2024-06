Opolscy policjanci pobiegli dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Data publikacji 13.06.2024 Powrót Drukuj Od 1990 roku 125 policjantów w całej Polsce wypełniło słowa roty ślubowania do końca. Zapłacili najwyższą cenę realizując naszą misję. Ich rodziny od 27 lat wspiera Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Opolscy policjanci po raz kolejny wsparli Fundacją. Tym razem w ramach akcji "Wiosna na sportowo". Spotkaliśmy się na stadionie lekkoatletycznym w Opolu. Zobaczcie relację z tego wydarzenia.

Ty też masz jeszcze czas, by wziąć udział w akcji. Kliknij w link i wesprzyj Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach - "Wiosna na sportowo" strona do zalogowania się do wydarzenia

Film Opolscy policjanci pobiegli dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach