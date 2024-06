Napastnik kopał bezdomnego w głowę. Policjanci z Polski nie mogli zostać obojętni Data publikacji 14.06.2024 Powrót Drukuj Na co dzień służą w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu. Udzielanie pomocy poszkodowanemu w sytuacji zagrożenia jego życia należy do ich głównych obowiązków, także poza służbą. Nic więc dziwnego, że kilku z nich nie mogło zostać obojętnymi, gdy tuż obok nich na dworcu autobusowym napastnik zaatakował bezdomnego. Tym razem jednak rejon nie był im dobrze znany. W Bambergu byli tylko czasowo, podczas kilkudniowego szkolenia w szkole Policji Bundespolizei tuż przed rozpoczynającymi się w weekend Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2024.

Przez najbliższe kilkanaście dni 18 funkcjonariuszy OPP z Poznania oraz dwóch kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, będą pełnić służbę nie w swoich rejonach w Polsce, ale w Niemczech. Od poniedziałku wyznaczona grupa przebywała na szkoleniu w szkole Policji Bundespolizei w Bambergu przed rozpoczynającym się turniejem piłkarskim. Wieczorem, gdy czwórka z nich wracała do miejsca zakwaterowania, na dworcu autobusowym razem ze swoim policyjnym wykładowcą byli świadkami awantury między kilkoma mężczyznami. Gdy jeden z nich zaczął nagle kopać w głowę bezdomnego, natychmiast postanowili pomóc pokrzywdzonemu. W tym czasie kierowca autobusu wezwał patrol Policji. Na miejsce błyskawicznie przyjechał umundurowany patrol bawarskiej Policji landowej i zatrzymał napastnika. W rozmowie z polskimi funkcjonariuszami - świadkami zdarzenia, ustalono wszystkie okoliczności, a mężczyzna został następnie przewieziony do jednostki Policji, by odpowiedzieć za przestępstwo.

Tymczasem polscy policjanci w czwartek zakończyli szkolenie i udali się do Hamburga, gdzie w niedzielę będą brali udział w policyjnym zabezpieczeniu meczu piłkarskiego z udziałem polskiej reprezentacji podczas Mistrzostw Europy. Obecni będą na lotniskach oraz dworcach kolejowych i autobusowych podczas przyjazdu i przylotu polskich kibiców także w Berlinie i Dortmundzie. Służyć będą pomocą m.in. w tłumaczeniu i udzielaniu wskazówek w zakresie bezpieczeństwa tym, którzy planują oglądać sportowe widowisko na stadionie czy w strefach kibica. Nasi policjanci będą wspierać niemieckich kolegów na pewno do 27 czerwca. Ich dalsza obecność uzależniona jest od tego, czy polska reprezentacja wyjdzie z fazy grupowej.

***

Podczas turnieju finałowego Mistrzostw Europy zostanie uruchomione Międzynarodowe Centrum Współpracy Policji (IPCC) w siedzibie Krajowego Urzędu ds. Szkolenia, Doskonalenia i Spraw Kadrowych Policji Nadrenii Północnej-Westfalii.

W policyjnym zabezpieczeniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024 weźmie także udział 14 policjantów z Polski. Będzie to dwóch funkcjonariuszy jako obsada IPCC, w tym dowódca kontyngentu oraz 12 spottersów jako tzw. mobile team. Głównym zadaniem dowódcy oraz oficerów łącznikowych będzie zapewnienie stałej wymiany informacji ze stroną niemiecką w zakresie sposobu przemieszczania się polskich kibiców na mecze, w tym ich liczby, liczby i rodzajów środków transportu, przewidywanych zachowań oraz ewentualnych zagrożeń mogących wystąpić z ich strony. Policyjni spottersi będą monitorować zachowania kibiców reprezentacji Polski na terenie Niemiec i wspólne z policjantami lokalnymi patrolować okolice stadionów oraz inne miejsca grupowania się kibiców.

Tekst: mł. insp. Anna Kędzierzawska