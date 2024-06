Proszowiccy dzielnicowi uratowali 42-latka w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 14.06.2024 Powrót Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach przybiegła kobieta, informując, że podczas wspólnej jazdy samochodem jej mąż, będący pasażerem, wysiadł z pojazdu, mówiąc, że chce odebrać sobie życie. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnego oraz dzielnicowych, mężczyznę odnaleziono i udzielono mu pomocy.

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach zostali poinformowani przez oficera dyżurnego jednostki, że zgłosiła się do niego kobieta, mówiąc, że podczas jazdy samochodem jej mąż, wykorzystując moment kiedy przyhamowała, wysiadł z pojazdu, mówiąc, że popełni samobójstwo, a następnie oddalił się z miejsca. Dzielnicowi asp. szt. Artur Cichy oraz sierż. szt. Mariusz Kwiecień od razu rozpoczęli poszukiwania 42-latka, w których pomagała również żona mężczyzny.



Dzielnicowi w trakcie poszukiwań sprawdzili miejsca grupowania się osób, m.in. rejony sklepów co okazało się dobrym tropem, gdyż znaleźli mężczyznę w okolicy jednego ze sklepów w Proszowicach. 42-latek cały czas powtarzał, że chce odebrać sobie życie. Za pośrednictwem dyżurnego powiadomione zostało Pogotowie Ratunkowe, które udzieliło mężczyźnie dalszej fachowej pomocy medycznej.



Dzięki zdecydowanej reakcji dzielnicowych oraz dyżurnego nie doszło do tragedii.