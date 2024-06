Udawani rolnicy chcieli wzbogacić się na cudzym mieniu Data publikacji 14.06.2024 Powrót Drukuj Prudniccy kryminalni zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o kradzież ciągnika rolniczego o wartości ponad ćwierć miliona złotych. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu prudnickiego w wieku 25, 31 i 50 lat. Dodatkowo 25 i 31-latek mają na sumieniu inne przestępstwa, takie jak podpalenia, czy też kradzieże balotów słomy oraz siana. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty w tych sprawach. Za takie przestępstwa grozi im teraz nawet do 10 lat więzienia.

Na początku lutego bieżącego roku roku prudniccy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzież traktora wraz z przyczepą wartości blisko 260 tysięcy złotych. Do tej kradzieży doszło w nocy, w centrum miasta gdzie były prowadzone prace remontowo budowlane. Pomimo że kilka dni później sprzęt rolniczy odnalazł się na terenie województwa dolnośląskiego i powrócił do właściciela, sprawą tą nadal zajmowali się prudniccy kryminalni.

Żmudna i intensywna praca operacyjna prudnickich kryminalnych trwająca blisko 4 miesiące, pozwoliła na wytypowanie trzech osób odpowiedzialnych za to przestępstwo. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu prudnickiego w wieku 25, 31 oraz 50-lat. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty w tej sprawie. Przyznali się do winy. Za włamanie i kradzież mienia o znacznej wartości grozi im teraz do 10 lat więzienia.

Dodatkowo jak ustalili śledczy 31-latek odpowiedzialny jest również za szereg podpaleń stert słomy. Natomiast 25-latek ma na swoim koncie liczne kradzieże balotów słomy oraz siana. Pokrzywdzeni w tych sprawach swoje straty wycenili na ponad 150 tysięcy złotych.