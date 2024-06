Kryminalni zatrzymali 72-latka, który strzelał z wiatrówki do kotów Data publikacji 14.06.2024 Powrót Drukuj Wschowscy kryminalni zatrzymali 72-latka, który w jednej z miejscowości w powiecie wschowskim strzelał do kotów. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty z ustawy o ochronie zwierząt. W miejscu pobytu 72-latka policjanci zabezpieczyli wiatrówkę i śrut. Teraz grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec maja bieżącego roku do Komendy Powiatowej Policji we Wschowie zgłosił się mężczyzna, który poinformował policjantów o tym, że nieznany sprawca strzelał najprawdopodobniej z wiatrówki do jego kotów. Dwa koty w wyniku działania sprawcy odniosły poważne obrażenia w postaci rany wlotowej w lewej okolicy stawu biodrowego i ropnia w prawej okolicy czołowej. Właściciel kotów zobowiązał się do dostarczenia dokumentacji po operacji zwierząt oraz śrutu wyciągniętego jako dowody w sprawie.

Zdarzenia miały miejsce w jednej z pobliskich miejscowości wypoczynkowych w powiecie wschowskim. Zaangażowani w sprawę wschowscy kryminalni ustalając pojawiające się w sprawie kolejne wątki zatrzymali 72-latka, (mieszkańca województwa dolnośląskiego). Mężczyzna był zaskoczony wizytą mundurowych. Wypierał się, aby to on strzelał do zwierząt. Tłumaczył policjantom, że od miesiąca jest posiadaczem wiatrówki i jedynie strzelał do tarczy i w powietrze chcąc przegonić koty, które pojawiły się na jego działce.