Dwójka lubińskich policjantów z Wydziału Prewencji i pies Rampa błyskawicznie odnaleźli zagubioną seniorkę Data publikacji 14.06.2024 Powrót Drukuj Kiedy zagubi się dziecko czy osoba starsza czas odgrywa kluczową rolę. Dlatego kiedy lubińscy policjanci zostali powiadomieni tym razem o zaginięciu 80-letniej mieszkanki Lubina, do poszukiwań natychmiast zostali skierowani policjanci. W kilkanaście minut przewodnik psa: sierż. Krystian Winnik, post. Emilia Chmielowska i oczywiście nasz służbowy pies patrolowo – tropiący Rampa odnaleźli błąkającą się i zdezorientowaną kobietę.

W przypadku zaginięć dzieci czy osób starszych kiedy zagrożone jest ich zdrowie, czy nawet życie każda chwila jest na wagę złota. Dlatego tego typu zgłoszenia dolnośląscy policjanci zawsze traktują z najwyższym priorytetem.Tym razem lubińscy funkcjonariusze zostali powiadomieni o zaginięciu 80-letniej mieszkanki Lubina,dlatego do poszukiwań natychmiast zostali skierowanipolicjanci. Za pośrednictwem radia, oficer dyżurny zadaniował patrole policji w tym funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Wydziału Kryminalnego.



Rodzina seniorki przekazała mundurowym informacje, dotyczące jej wyglądu i rzeczy, w które była ubrana. Najbliżsi 80-latki poinformowali policjantów również o zaawansowanej demencji kobiety.



Po rozpoczęciu poszukiwań już po kilkunastu minutach przewodnik psa: sierż. Krystian Winnik, post. Emilia Chmielowska i oczywiście nasz służbowy pies patrolowo – tropiący Rampa odnaleźli błąkającą się i słaniającą na nogach kobietę. Wyczerpana starsza kobieta była zagubiona i zdezorientowana. Policjanci zaopiekowali się seniorką,jednocześnie prosząc o pomoc ratowników medycznych. Na szczęście medycy nie stwierdzili wskazań do hospitalizacji, dlatego też 80-latka wróciła do domu pod opiekę córki.



Policjanci apelują do dolnoślązaków, aby zwracać uwagę na osoby, które sprawiają wrażenie zagubionych. Nie lekceważmy takich sytuacji.

W najbliższych dniach spodziewamy się fali upałów, które mogą negatywnie wpływać na stan zdrowia zwłaszcza osób starszych i dzieci. Widząc takie osoby warto zapytać, czy nie jest im potrzebna pomoc, a o swoich podejrzeniach zawsze powinniśmy powiadomić służby ratunkowe.

Empatia może uratować czyjeś zdrowie lub nawet życie i uchronić takie osoby przed niebezpieczeństwem.



mł.asp. Paweł Noga



Źródło: KPP w Lubinie

asp. szt. Krzysztof Pawlik

tel. 601 974 322