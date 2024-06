Tymczasowe aresztowanie 43-latka za posiadanie materiałów wybuchowych, amunicji i narkotyków Data publikacji 14.06.2024 Powrót Drukuj Tomaszowscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 32 i 43 lat za posiadanie narkotyków. Ponadto młodszych z nich był poszukiwany przez Prokuraturę, starszy zaś posiadał materiały wybuchowe i amunicję. Obaj usłyszeli zarzuty, za które młodszemu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności a starszemu wobec, którego sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie na najbliższe trzy miesiące, nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni tomaszowskiej jednostki, pełniący służbę na terenie Tomaszowa Mazowieckiego zatrzymali 10 czerwca 2024 roku do kontroli drogowej osobowego fiata. Mimo, iż był środek nocy, kierowca i pasażer z którym jechał nie potrafili powiedzieć gdzie i w jakim celu jadą oraz co robią w rejonie Osiedla Hubala. Obaj mężczyźni stali się bardzo nerwowi, a policjanci zauważyli, że jeden z nich usiłuje ukryć coś za paskiem spodni. To wzbudziło czujność funkcjonariuszy i dało podstawy do przeprowadzenia kontroli osobistej i przeszukania. Policyjna intuicja nie zawiodła, a nerwowość mężczyzn była nieprzypadkowa i podyktowana faktem posiadania przez nich narkotyków. Przy 32-letnim kierowcy fiata, policjanci znaleźli 7 sztuk torebek foliowych z białym proszkiem, a przy jego o 11-lat starszym kompanie, torebkę foliową ze zbryloną substancją. Policjanci zatrzymali obu mężczyzn. Od kierowcy pobrany został materiał biologiczny, który poddany badaniom laboratoryjnym pozwoli ustalić, czy kierował on pod wpływem środków odurzających. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach funkcjonariusze ustalili, iż obaj mężczyźni mieli już wcześniejsze konflikty z prawem.

Starszy z mężczyzn, 43-letni tomaszowianin poszukiwany jest przez Prokuraturę w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto pracujący przy sprawie kryminalni, ustalili iż 32-latek w miejscu zamieszkania może posiadać materiały wybuchowe. Wezwali mężczyznę do ich wydania, a następnie z udziałem pirotechników z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi przeszukali pomieszczenia położone na terenie gminy Lubochnia, które zajmował mężczyzna. W trakcie opisywanych działań zabezpieczyli zapalnik, materiały wybuchowe, kolejne narkotyki oraz pieniądze w kwocie ponad 10 000 złotych, na poczet przyszłej kary.

Po zebraniu całości materiału dowodowego, młodszy z mężczyzn usłyszał zarzut posiadania zabronionego prawem mefedronu za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. 43-latek usłyszał natomiast zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków bo blisko 212 gramów amfetaminy i blisko gram marihuany, posiadania bez wymaganego zezwolenia materiałów wybuchowych o przeznaczeniu wojskowym, a w tym 900 gram trotylu oraz 6 sztuk amunicji bez wymaganego zezwolenia za co grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec 43-latka tymczasowe aresztowanie na najbliższe trzy miesiące.