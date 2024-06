Podziękowanie za odnalezienie mamy Data publikacji 14.06.2024 Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. dr. Tomasza Michułki wpłynęło podziękowanie dla policjantów z zabrzańskiej komendy za zaangażowanie i pomoc w poszukiwaniach seniorki, która cierpiąc na zaniki pamięci, sama oddaliła się z przychodni. Takie wyrazy uznania cieszą i jeszcze bardziej motywują funkcjonariuszy do wspierania każdego, kto tego oczekuje.

W czwartek o godzinie 15.24 dyżurny zabrzańskiej komendy otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny, z którego wynikało 73-letnia kobieta cierpiąca na zaniki pamięci i wymagająca stałej opieki, sama opuściła teren przychodni w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Informacja o zaginięciu natychmiast trafiła do wszystkich patroli. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy kryminalnych, dzielnicowych, a także przewodnika z psem służbowym. Po godzinie od zgłoszenia 73-latka została odnaleziona przez policjantów z zabrzańskiej drogówki, gdy spacerowała ulicą Widery.



W ramach wdzięczności córka seniorki przesłała do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z podziękowaniem dla policjantów.



Dla policjantów poszukiwania osoby zaginionej to wyjątkowe trudne zadanie, które zawsze wykonują skrupulatnie i z pełnym poświęceniem. Często w takich sytuacjach decydującą rolę odgrywa czas i jak najszybsze zebranie informacji o ostatnich momentach, w których osoba zaginiona miała kontakt z rodziną lub była widziana przez mieszkańców. Po szczęśliwie zakończonych poszukiwaniach satysfakcja policjantów jest ogromna.