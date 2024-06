Policjanci zabezpieczyli broń i narkotyki, zatrzymali dwóch mężczyzn

Data publikacji 14.06.2024

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie zatrzymali dwóch mężczyzn, do sprawy kradzieży nawigacji z ciągników rolniczych. W ich mieszkaniu znaleźli susz roślinny oraz broń palną, na którą nie mieli zezwolenia. Posiadanie znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest karą do 8 lat.