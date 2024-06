W związku z EURO 2024 możliwe utrudnienia w ruchu na autostradzie A2 i w Słubicach Data publikacji 14.06.2024 Powrót Drukuj W czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Niemczech, zarówno na autostradzie A2 jak i na terenie Słubic mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. U Naszych zachodnich sąsiadów będą prowadzone wzmożone kontrole podróżnych. Należy liczyć się z wydłużeniem czasu oczekiwania przejazdu oraz korkami. Może nastąpić całkowite zablokowanie ruchu na moście miejskim. Warto w porę skorzystać z tras alternatywnych!

Od 14 czerwca do 14 lipca 2024 roku będą odbywały się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Niemczech – EURO 2024. W tym czasie mogą pojawić się duże utrudnienia w ruchu drogowym, kolejowym, zatory na przejściach granicznych. Będą prowadzone również wzmożone kontrole podróżujących po stronie niemieckiej. Zarówno na autostradzie A2 oraz na terenie Słubic mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Trudności w ruchu drogowym mogą wystąpić w rejonie mostu granicznego w Słubicach. W miejscach newralgicznych i wszędzie tam, gdzie będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym obecni będą policjanci, którzy zrobią wszystko by usprawnić płynność w ruchu kołowym. Komunikaty o utrudnieniach, zatorach i alternatywnych objazdach będą umieszczane na bieżąco w social mediach i będą przekazywane do środków masowego przekazu.

Najbliższe mecze z udziałem reprezentacji Polski:

- 16 czerwca w Hamburgu

- 21 czerwca w Berlinie

- 25 czerwca w Dortmundzie.

Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie ostrożności i korzystanie także z tras alternatywnych i przejść alternatywnych – w Gubinku i Kostrzynie nad Odrą. Apelujemy o wcześniejsze zaplanowanie trasy alternatywnej lub wybór innego terminu wyjazdu. Ponadto zwracamy się do mieszkańców terenu przygranicznego o uwzględnienie tych utrudnień przy planowaniu i realizacji codziennych obowiązków i potrzeb. Prosimy o wyrozumiałość i wspólną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.