Sprawcy brutalnego pobicia w Oławie tymczasowo aresztowani

Data publikacji 17.06.2024 Powrót Drukuj

Intensywna praca kryminalnych doprowadziła do ustalenia i zatrzymania już kilka godzin od zdarzenia, dwóch mężczyzn, którzy na terenie Oławy brutalnie pobili 40-latka. Obaj zatrzymani to mieszkańcy Oławy w wieku 19 i 49-lat. Decyzją Sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi im kara do 8 lat więzienia.