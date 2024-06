Policjanci pomogli mężczyźnie z atakiem padaczki Data publikacji 17.06.2024 Powrót Drukuj Bielscy policjanci otrzymali informację o mężczyźnie potrzebującym pomocy. Okazało się, że 47-latek ma atak padaczki. Kiedy mężczyzną zaopiekowali się medycy, mundurowi postanowili sprawdzić, czy w domu nie ma innych osób. Po wejściu do środka znaleźli drugiego mężczyznę, który również miał atak padaczki. Obaj bielszczanie trafili do szpitala pod fachową opiekę medyków.

Przewodnicy psów służbowych z bielskiej jednostki zostali skierowani na interwencję na jedną z miejskich posesji. Ze zgłoszenia wynikało, że na podwórku leży mężczyzna z atakiem padaczki. Na szczęście zauważyły go przypadkowe osoby, które wezwały służby ratunkowe. Na miejscu okazało się, że mężczyzna, upadając podczas ataku, doznał jeszcze urazu głowy.

Pierwszej pomocy udzieliła mu pielęgniarka z pobliskiej przychodni. Chwilę po przyjeździe policjantów, przyjechała również karetka pogotowia. Medycy podjęli decyzję o przewiezieniu 47-latka do szpitala. Policjanci wiedzieli, że mężczyzna mieszka sam. Mimo to postanowili sprawdzić, czy w domu nikogo więcej nie ma. Kiedy weszli do środka usłyszeli niepokojące odgłosy. W jednym z pokoi znaleźli mężczyznę, który również miał widoczne objawy padaczki i silne drgawki. Mundurowi natychmiast poinformowali o tym medyków. Ostatecznie obaj mężczyźni trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej.