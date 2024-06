Sukces nakielskich policjantów w walce z przestępczością w internecie Data publikacji 17.06.2024 Powrót Drukuj Blisko 80 zarzutów oszustw, pozwalających uczynić stałe źródło dochodu, usłyszał 20-latek, którego przestępczą działalność rozpracowali nakielscy kryminalni. Jak ustalili policjanci, mężczyzna oferował na jednym z social mediów do sprzedaży towar „widmo” markowych firm. Kupujący płacili za odzież czy obuwie, lecz nigdy swoich zakupów nie otrzymali. Odbywający już karę więzienia za wcześniejsze oszustwa podejrzany może teraz posiedzieć za kratami znacznie dłużej.

Sprawa ma swój początek w lipcu ubiegłego roku. Wtedy kryminalni z Nakła uzyskali informację, że za pomocą jednego z social mediów może dochodzić do oszustw. Z ustaleń policjantów do walki z przestępczością gospodarczą wynikało, że mieszkaniec Nakła (20l.), na założonych wielu fikcyjnych kontach, oferował do sprzedaży markową odzież lub obuwie. Mężczyzna, po otrzymaniu od klientów zapłaty za towar, nie wywiązywał się z umowy, pozostawiając ich z „pustymi rękami".

Skrupulatnie zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy i jego równie żmudna analiza pozwoliła na sformułowanie aż 76 zarzutów oszustw, z których podejrzewany uczynił sobie stałe źródło dochodu.

By mu je przedstawić policjanci pojechali do jednego z zakładów karnych, bo 20-latek został już skazany za wcześniejszą tego typu przestępczą działalność. Teraz za kratami może posiedzieć znacznie dłużej. Za przestępstwa, o które jest podejrzany grozi mu do 12 lat więzienia.