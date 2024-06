Podejrzani o okradanie stacji transformatorowych na terenie kilku powiatów zatrzymani przez policjantów – spowodowali straty na ponad 250 tysięcy złotych Data publikacji 18.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Sulechowa i Zielonej Góry zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże elementów z różnych trafostacji. W namierzeniu tych osób pomógł policyjny pies tropiący, dzięki któremu policjanci po przysłowiowej nitce do kłębka trafili wprost do podejrzanych. W ich mieszkaniu odkryli części z okradzionych stacji transformatorowych i sporą ilość narkotyków. Wartość skradzionego mienia to ponad 250 tysięcy złotych.

Policjanci z Sulechowa otrzymali zgłoszenie o kradzieży elementów jednej z trafostacji na terenie gminy Sulechów. Do działań przystąpili policjanci z Wydziału Kryminalnego sulechowskiego komisariatu, którzy mieli za zadanie namierzyć i zatrzymać sprawców kradzieży. Podczas prowadzonych działań wykorzystali do pomocy policyjnego psa tropiącego, który bezbłędnie doprowadził ich do miejsca, dzięki któremu mogli wytypować osoby zamieszane przestępczy proceder. Wizyta policjantów w miejscu zamieszkania wskazanych osób tylko potwierdziła przypuszczenia kryminalnych. W ich domu i na posesji kryminalni znaleźli bardzo wiele elementów pochodzących z różnych stacji transformatorowych.

Zatrzymani to dwaj bracia w wieku 36 i 38 lat, mieszkańcy jednej z pobliskich gmin. Na terenie zamieszkałej przez nich posesji policjanci znaleźli kilkadziesiąt krzewów ziela konopi, susz roślinny, a także amfetaminę. Jak ustalili w toku prowadzonego postępowania śledczy, zatrzymani mężczyźni swoją przestępczą „działalność” prowadzili nie tylko na terenie powiatu zielonogórskiego, ale także krośnieńskiego i świebodzińskiego. Wartość strat przez nich spowodowanych zakład energetyczny wycenił na ponad 250 tysięcy złotych, natomiast wartość zabezpieczonych narkotyków to niemal 40 tysięcy złotych.

Obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za co według kodeksu karego grozi kara od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto usłyszeli także zarzuty za posiadanie i uprawę konopi, za co według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara do 3 lat pozbawieni wolności. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie.