Policjanci odzyskali skradziony na terenie Włoch samochód i zatrzymali sprawców Data publikacji 18.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież samochodu z terenu Unii Europejskiej. Doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Pszczynie usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zwalczający przestępczość samochodową każdego dnia wykonują szereg czynności i analizują uzyskane informacje, by wpaść na trop przestępców trudniących się m.in. kradzieżami samochodów. W związku z tym, że skradzione samochody często przywożone są z zagranicy do Polski lub wywożone z naszego kraju, wiąże się to ze ścisłą współpracą międzynarodową. To właśnie dzięki tej współpracy, policjanci z komendy wojewódzkiej zatrzymali w ubiegły wtorek dwóch mieszkańców powiatu tarnogórskiego, podejrzanych o kradzież pojazdu marki Toyota CH-R z terenu Włoch. Jeszcze tego samego dnia samochód został odzyskany na terenie Pszczyny, a kolejnego dnia policjanci zatrzymali również ich wspólnika.

Podejrzani usłyszeli prokuratorskie zarzuty kradzieży z włamaniem do auta. O tym, jakie poniosą konsekwencje zdecyduje sąd. Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież z włamaniem grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa jest rozwojowa - policjanci planują już kolejne zatrzymania.

