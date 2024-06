Podziękowania dla policjanta z bydgoskiego Śródmieścia za uratowanie życia Data publikacji 18.06.2024 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjant ze śródmiejskiego komisariatu starszy posterunkowy Krystian Martynowicz, wspólnie z ratownikiem, uratowali 52-latka, u którego podczas pływania na basenie doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Podjęte natychmiast działania i prowadzona resuscytacja pozwoliły uratować jego życie. Mężczyzna trafił pod opiekę medyków. Po wyjściu ze szpitala i powrocie do zdrowia, skierował do policjanta serdeczne podziękowania.

Policjant, który uratował życie

Podziękowania dla policjanta za uratowanie życia

„Być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie” to powiedzenie jest jakże aktualne w odniesieniu do policjanta z bydgoskiego Śródmieścia starszego posterunkowego Krystiana Martynowicza, który 12 maja bieżącego roku, w czasie wolnym od służby, trenował w Centrum Rekreacji Astoria w Bydgoszczy. Wówczas jego uwagę zwrócił ratownik, który wbiegł do pomieszczenia technicznego, a moment później wybiegł z niego z deską ratowniczą. Policjant, widząc to, od razu postanowił udzielić mu wsparcia.

Okazało się, że u jednego z pływających (52l.) doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Funkcjonariusz, wspólnie z ratownikiem, wyciągnęli go z wody, a następnie starszy posterunkowy Martynowicz rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, używając również do tego defibrylatora AED dostarczonego przez ratownika, który znacznie zwiększył szansę na uratowanie życia i zdrowia mężczyzny.

Po przyjeździe medyków policjant kontynuował działania wspólnie z nimi. Zadbał również o ustalenie personaliów mężczyzny, powiadomienie rodziny, a także zabezpieczał miejsce zdarzenia tak, by ratownicy mogli swobodnie i bezpiecznie prowadzić czynności. Po przeprowadzeniu skutecznej resuscytacji 52-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego trafił do szpitala.

Kilka dni temu, do Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście, wpłynęły serdeczne podziękowania od uratowanego mężczyzny. Czytamy w nich:

„W niedzielę 12.05.2024 roku na basenie Astoria w Bydgoszczy uległem nagłemu zatrzymaniu krążenia. Pana podwładny, starszy posterunkowy Krystian Martynowicz podjął się ratowania mojego życia poprzez zastosowanie skutecznej resuscytacji.

Między innymi temu Panu, dzięki Jego wiedzy, umiejętnościom i zaangażowaniu, zawdzięczam nie tylko życie, ale również z pełni sprawny mózg i ciało. Akcja trwała 40 minut – za każdą z nich jestem dozgonnie wdzięczny. Oczywiście dysponuję kartami informacyjnymi z leczenia szpitalnego.

Piszę te słowa z prośbą o udzielenie oficjalnej pochwały, nagrodzenie Pana Krystiana przez przełożonych. Mam nadzieję, że uzna Pan moją prośbę za zasadną.”

Te słowa oddają powagę sytuacji i to, jak cenna była każda minuta. Szybko i zdecydowanie podjęte przez policjanta oraz ratownika działania, a także udzielona pomoc przyczyniły się do uratowania ludzkiego życia.

(KWP Bydgoszcz/dk)