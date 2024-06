Próba nielegalnego przekroczenia granicy udaremniona przez policjantów. Zatrzymani to obywatele Jemenu, Syrii oraz Afganistanu Data publikacji 19.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci krośnieńskiej drogówki podjęli pościg za kierowcą forda, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Radnicy. Podróżujący autem mężczyźni, chcąc uciec funkcjonariuszom porzucili pojazd i ukryli się w trzcinie na środku stawu. Zostali zlokalizowali przez operatora drona, który obserwował każdy ich ruch. Wszyscy czterej wyszli z wody o własnych siłach i poddali się. Zatrzymani to obywatele Jemenu, Syrii oraz Afganistanu w wieku 17-36 lat. Wszyscy zostali zatrzymani do wyjaśnienia.

W środę (12 czerwca) około godziny 19.30 patrol ruchu drogowego krośnieńskiej komendy prowadząc kontrolę statyczną w miejscowości Radnica, zauważył nadjeżdżający pojazd, który postanowił skontrolować. Po tym, jak policjant dał znak do zatrzymania się, kierujący zwolnił, a następnie gwałtownie przyspieszył w kierunku Krosna Odrzańskiego. Funkcjonariusze po włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych w motocyklach niezwłocznie ruszyli za nim. W trakcie ucieczki kierowca forda mondeo nie stosował się do zakazów wyprzedzania oraz swoim zachowaniem zmuszał pojazdy jadące z przeciwnego kierunku do gwałtownego hamowania i zmiany kierunku ruchu. Po przejechaniu Krosna Odrzańskiego i Osiecznicy skierował się w kierunku miejscowości Czetowice, gdzie wjechał w ślepą drogę i porzucił auto w zakrzaczeniach. Z samochodu wybiegli mężczyźni, którzy wbiegli do lasu. Funkcjonariusze, przewidując kierunek ich ucieczki, udali się na drogę Bielów - Czetowice, gdzie słysząc hałas łamanych gałęzi, niezwłocznie pobiegli za nimi do lasu, informując dyżurnego jednostki o kierunku oddalenia się czterech mężczyzn. W pewnym momencie policjanci mając ich w zasięgu wzroku, zobaczyli jak będąc po szyję w wodzie chowają się w trzcinach na środku stawu. Informacja o zaistniałej sytuacji niezwłocznie przekazana została dyżurnemu jednostki. Na miejsce przyjechali policjanci, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Krosna Odrzańskiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Osiecznicy wraz ze sprzętem pływającym, a także operator bezzałogowego statku powietrznego z Nadleśnictwa Bytnica, który przy użyciu drona zlokalizował miejsce ukrywania się mężczyzn, obserwując każdy ich ruch. Próba uniknięcia zatrzymania zakończyła się niepowodzeniem. Wszyscy czterej wyszli z wody o własnych siłach i poddali się. Po zatrzymaniu zostali doprowadzeni do komendy, gdzie zapewniono im odzież oraz wyżywienie. W toku dalszych czynności ustalono, że zatrzymani to obywatele Jemenu, Syrii oraz Afganistanu w wieku 17-36 lat, którzy usłyszeli już zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy państwa z Białorusi do Polski oraz usiłowania przekroczenia granicy państwa z Polski do Niemiec.

Opracowała: komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

W materiale wykorzystano:

- ujęcia z drona: Łukasz Wojciechowski/Nadleśnictwo Bytnica

- monitoring miejski Krosno Odrzańskie

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.03 MB)