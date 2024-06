Policyjna eskorta chorego dziecka do szpitala. Chłopiec tracił przytomność, liczyła się każda chwila Data publikacji 19.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z mławskiego wydziału ruchu drogowego eskortowali audi, którym rodzice wieźli do szpitala w Ciechanowie chorego 3-letniego syna. Stan dziecka pogarszał się, chłopiec tracił przytomność. Policjanci zadziałali natychmiast. Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych pomogli rodzinie w szybkim i bezpiecznym dotarciu na oddział ratunkowy ciechanowskiego szpitala, gdzie dziecko otrzymało pomoc.

Do zdarzenia doszło podczas minionego weekendu. Patrol ruchu drogowego pełniący służbę na terenie Moraw, zauważył jadące z nadmierna prędkością audi. Kierująca została zatrzymana do kontroli. Była wyraźnie zdenerwowana. Jadący z nią mąż trzymał na kolanach małe dziecko, które traciło przytomność. Okazało się, że w mławskim szpitalu otrzymali skierowanie do szpitala w Ciechanowie. Podczas podróży dziecko zaczęło czuć się coraz gorzej. Traciło przytomność.

Policjanci podjęli natychmiastową decyzję, przekazując kierującej krótkie instrukcje o zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie policyjnej eskorty. Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych ruszyli w kierunku ciechanowskiego szpitala. Rodzice z dzieckiem szybko i bezpiecznie dotarli na oddział ratunkowy, gdzie chorym dzieckiem zajęli się lekarze. 3-latek pozostał pod opieką lekarzy specjalistów.