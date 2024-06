Interwencja gorzowskiej Policji na Bulwarze Wschodnim Data publikacji 19.06.2024 Powrót Drukuj W związku z pojawiającymi się informacjami w przestrzeni publicznej dotyczącymi zakłócenia porządku na Bulwarze Wschodnim gorzowska Policja przekazuje dotychczasowe ustalenia.

Funkcjonariusze zgłoszenie o zakłóceniu porządku z udziałem kilkunastu osób otrzymali we wtorek (18 czerwca) około godziny 20.00. Po meczu Turcja – Gruzja miała wywiązać się tam awantura. Na miejsce zostało wysłanych kilka patroli. Osoby, które miały być uczestnikami tej sytuacji, rozbiegły się w chwili, gdy usłyszały policyjne sygnały. Na miejscu do funkcjonariuszy nie zgłosiła się żadna osoba pokrzywdzona. Nikt nie chciał wyjaśnić przyczyn tej awantury.

Gorzowscy policjanci informują również, że „strefa kibica” na Bulwarze Wschodnim, jest zorganizowana na terenie przylegającym do pobliskiego lokalu. Organizator przekazał w oficjalnym piśmie, że zamierza tam zorganizować miejsce do wspólnego oglądania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i zapewnił, że w strefie tej, w zależności od ilości uczestników, bezpieczeństwa będzie pilnować do 10 pracowników ochrony.

Informujemy, że nadal trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zajścia.