Odpowiednia reakcja policjanta pozwoliła na zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy Data publikacji 19.06.2024 Powrót Drukuj Dzięki odpowiedniej reakcji policjanta Wydziału Kryminalnego, będącego po służbie, nietrzeźwy 35-latek został zatrzymany. Mężczyzna wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością, bo w samochodzie przewoził 16-latka. Wkrótce odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 17 czerwca 2024 roku policjant służby kryminalnej piotrkowskiej jednostki, w czasie wolnym od służby, na drodze krajowej 91, na wysokości miejscowości Janówka, zauważył opla, którego kierowca nie trzyma toru jazdy. Mężczyzna jadąc w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego zjeżdżał na prawe pobocze, po czym zajeżdżał na przeciwległy pas ruchu, stwarzając zagrożenie. W związku z tym, że istniało podejrzenie, że kierujący może być nietrzeźwy od razu poinformował o tym dyżurnego, jednocześnie jadąc za pojazdem i informując, gdzie aktualnie się znajduje. Kierujący oplem jazdę kontynuował krótko, bo już na alei Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim został zatrzymany przez policjantów piotrkowskiej drogówki.

Jak się okazało 35-letni kierowca miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu, a na fotelu pasażera przewoził 16-latka Mężczyzna został zatrzymany, a wkrótce odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przestępstwa te zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Ta sytuacja pokazała, że warto jest reagować, kiedy mamy powody, aby podejrzewać, że kierujący może być nietrzeźwy. Zdarza się i tak, że to złe samopoczucie powoduje utratę panowania nad pojazdem, jednak w tym przypadku okazało się, że to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie wpłynęło na tor jazdy kierowcy. Reagujmy, kiedy widzimy, że może dojść do zagrożenia na drodze. Dzięki takiej reakcji, policjanci mają możliwość podjęcia odpowiednich kroków, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.