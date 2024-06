Bankowcy dla cyberedukacji: uwaga na super promocje! Data publikacji 20.06.2024 Powrót Drukuj W ostatnim czasie internetowi oszuści coraz chętniej podszywają się pod firmy kurierskie i wysyłają SMS-y z linkiem do stron, na których należy dokonać rzekomej dopłaty do przesyłki i tym samym umożliwić im wyłudzenie środków z naszych kont bankowych. Nie dajmy się nabrać! Jak się bronić tłumaczy Jerzy Kryszak.

Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” jest wspólną inicjatywą Związku Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, banków oraz Policji.

„Oszuści są coraz bardziej kreatywni. Pamiętaj, za 500 złotych nie da się kupić czegoś, co jest warte 5000 złotych. Takich cudów nie ma. I jeżeli ktoś Ci proponuje w Internecie taką transakcję i do tego masz czas, np. tylko jeden dzień, to uważaj – możesz za chwilę paść ofiarą oszustwa! Złodziej tylko na to czeka!” – ostrzega Jerzy Kryszak.

Metoda na super promocję – jak nie dać się oszukać? Opowiada Jerzy Kryszak w filmie poniżej:

Wirtualna przestrzeń to szanse, ale też zagrożenia. Na każdym kroku należy zachować rozsądek i wiedzieć, jak się zachowywać w cyberprzestrzeni. Dlatego w ramach kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji” powstał cykl krótkich filmów, w których popularni artyści i prezenterzy telewizyjni opowiadają, jak w sposób świadomy, odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z dobrodziejstw cyfrowej rzeczywistości. Twarzami tegorocznej edycji są Daria Widawska i Jerzy Kryszak.

Związek Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, banki oraz Policja apelują: