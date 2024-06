Razem możemy więcej - SPPP Opole dla Krzysztofa Sobieraja

Data publikacji 19.06.2024

To miała być kontrola drogowa jakich wiele. Nasz kolega z garnizonu łódzkiego, mł.asp. Krzysztof Sobieraj, chciał zatrzymać samochód, który poruszał się z nadmierną prędkością. Kierowca pojazdu jednak nie zatrzymał się do kontroli, tylko potrącił policjanta, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Właśnie wtedy zaczęła się walka o życie Krzyśka, która trwa do dziś. Po tym tragicznym zdarzeniu policjanci w całej Polsce mobilizują się i wspierają Krzyśka poprzez udział w dedykowanych dla niego przedsięwzięciach. Organizowane są charytatywne wydarzenia sportowe, koncerty, zbiórki pieniędzy. Rozpoczęto również specjalny challenge, polegający na wpłacaniu pieniędzy na zbiórkę i wykonywaniu pompek. SPPP w Opolu również wziął w nim udział.