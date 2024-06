Podziękowanie dla policjantów Data publikacji 20.06.2024 Powrót Drukuj Do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy wpłynął list z podziękowaniami. Empatyczne podejście policjantów do mieszkanki Słupska, która przyjechała na badania do Bydgoszczy, zostanie zapamiętane przez Nią na długo.

Na początku tygodnia do komendy wpłynęły podziękowania dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy. Sierżant sztabowy Mateusz Stefański, starszy sierżant Kamil Cieślicki i starszy sierżant Patryk Iwasyszyn zostali poproszeni o pomoc, gdy pełnili służbę na terenie Bydgoszczy. Mieszkanka Słupska przyjechała do Bydgoszczy na specjalistyczne badania. Wizyta w gabinecie była umówiona na konkretną godzinę, a czas naglił. Kobieta poprosiła o pomoc patrol, który spotkała.

Policjanci od razu zrozumieli powagę sytuacji i po prostu podwieźli kobietę do gabinetu tak, aby wszystko mogło odbyć się zgodnie z planem. Jak pisze mieszkanka Słupska „ (…) Ujęła mnie ich empatia, taka ludzka dobroć. (…)”.

To zawsze jest bardzo miłe, gdy osoby, którym policjanci pomagają nawet w tak, jak się wydaje, zwykłych sprawach, dziękują policjantom, zadają sobie trud i opisują to czego doświadczyli. To bardzo miłe i motywujące.