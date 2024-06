Policjant reanimował mężczyznę, któremu zatrzymało się serce Data publikacji 20.06.2024 Powrót Drukuj Policjant z Elbląga – asp. Maciej Dobrowolski prowadził reanimację mężczyzny. 53-latkowi zatrzymało się serce, stracił przytomność i przestał oddychać. Do przyjazdu karetki mundurowy prowadził RKO. Pomoc okazała się skuteczna.

W sytuacji zagrożenia liczy się natychmiastowa reakcja, opanowanie i fachowa pomoc, dlatego policjanci już na etapie kursu podstawowego, a potem w trakcie kolejnych lat służby uczestniczą w doskonaleniu zawodowym z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. O tym, jak przydatna jest to wiedza i umiejętności z tego zakresu potwierdza sytuacja, do której doszło w poniedziałek (17.06.2024 r.). Asp. Maciej Dobrowolski, pełniąc służbę na terenie Elbląga zauważył mężczyznę, który osuwa się na ziemię. Policjant bez chwili zastanowienia wybiegł z radiowozu i podbiegł do mężczyzny. Sprawdził puls i oddech, jednak go nie wyczuł. Natychmiast przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej do czasu przyjazdu karetki. Dzięki jego natychmiastowej reakcji i profesjonalnie udzielonej pierwszej pomocy mężczyzna przeżył.

Powyższy przykład pokazuje jak ważna jest szybka reakcja w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia innych osób. Takie zachowanie jak policjanta z Elbląga oraz wiedza i odpowiednie przygotowanie ratują życie!

(KWP w Olsztynie / kp)