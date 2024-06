Włamywał się i posiadał narkotyki - został zatrzymany przez szefa kryminalnych w czasie wolnym od służby Data publikacji 20.06.2024 Powrót Drukuj Mieszkaniec Głubczyc ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą. Na swoim koncie miał wyrok za posiadanie narkotyków oraz włamania. Podczas swojej krótkotrwałej wizyty w kraju na drodze mężczyzny stanął zastępca naczelnika wydziału kryminalnego głubczyckiej komendy. Szef kryminalnych będąc w czasie wolnym od służby rozpoznał i zatrzymał poszukiwanego mężczyznę. Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji funkcjonariusza, mieszkaniec powiatu głubczyckiego spędzi w zakładzie karnym najbliższe dwa lata.

W minioną sobotę, 15 czerwca br., szef kryminalnych głubczyckiej komendy spacerując przez miasto zauważył jak znany mu mężczyzna przechodzi sąsiednią ulicą. Policjant rozpoznał w pieszym 39-latka poszukiwanego od pewnego czasu listem gończym za włamania i posiadanie narkotyków. Mężczyzna chcąc ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości zaszył się za granicami kraju, a jego pobyt na terenie Polski stanowił rzadkość.

Zastępca naczelnika wydziału kryminalnego na widok mężczyzny zareagował błyskawicznie, mimo że był w czasie wolnym od służby. Już po chwili zatrzymał poszukiwanego 39-latka. Następnie zadzwonił do dyżurnego jednostki, by zadysponował we wskazane miejsce będący na służbie patrol, któremu przekazał zatrzymanego.

Zdecydowane działanie oraz bardzo dobre rozpoznanie operacyjne szefa wydziału kryminalnego sprawiło, że poszukiwany 39-latek nie uniknie odpowiedzialności za swoje czyny. Mieszkaniec Głubczyc za posiadanie narkotyków oraz włamania najbliższe dwa lata spędzi w więzieniu.