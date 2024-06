Zatrzymani kierujący po narkotykach oraz kierowca, który był poszukiwany, pod wpływem alkoholu i jechał kradzionym motocyklem Data publikacji 20.06.2024 Powrót Drukuj Wczoraj gdańscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierowcę i pasażera dostawczego volkswagena, którzy mieli przy sobie narkotyki. Dodatkowo kierujący prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Chwilę później kolejny patrol drogówki zatrzymał kierującego motocyklem. W trakcie kontroli wyszło, że mężczyzna jest poszukiwany, nie ma uprawnień, jest pod wpływem alkoholu, a pojazd, którym się porusza, został ukradziony kilka dni wcześniej na Przymorzu. Dziś rano dzięki reakcji kierującego samochodem ciężarowym, policjanci zatrzymali 54-latkę z powiatu kartuskiego, która kierowała fordem i znajdowała się pod wpływem substancji zabronionych.

Wczoraj o godzinie 08:30 na ul. Trakt św. Wojciecha policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli samochód dostawczy marki Volkswagen Crafter. Funkcjonariusze wylegitymowali 39-letniego kierującego z powiatu gdańskiego oraz 39-letniego pasażera z Pruszcza Gdańskiego, którzy byli w pracy i przewozili samochodem narzędzia oraz elementy płotu, który mieli zbudować. Podczas interwencji obaj mężczyźni byli nerwowi i pobudzeni. W trakcie kontroli w saszetce znajdującej się w plecaku pasażera policjanci znaleźli metalowe pudełko z białym proszkiem oraz plastikowy pojemnik z suszem roślinnym. 39-latek z Pruszcza Gdańskiego przyznał, że jest to amfetamina i marihuana. Natomiast w portfelu kierującego mundurowi znaleźli zawiniątko aluminiowe z suszem roślinnym. W związku z podejrzeniem, że kierujący może być też pod wpływem narkotyków, w szpitalu została mu pobrana krew do dalszych badań. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu, a samochód, którym się poruszali, został odholowany.



O godzinie 09:15 kolejny patrol drogówki na al. Zwycięstwa zatrzymał do kontroli 29-latka kierującego motocyklem marki Yamaha. Po sprawdzeniu danych gdańszczanina okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany i ma do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze roku i trzech miesięcy za przestępstwo kradzieży z włamaniem. Ponadto od kierującego czuć było zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 29-latek miał w organizmie ponad 0,4 promila. Dodatkowo wyszło, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania. Podczas sprawdzania pojazdu, którym kierował gdańszczanin, okazało się, że 14 czerwca został on ukradziony w rejonie gdańskiego Przymorza. Dodatkowo jednoślad ten ma tablice rejestracyjną należącą do innego pojazdu. Mężczyzna został zatrzymany, a odzyskany motocykl przekazano właścicielowi.



Dziś przed godziną 07:00 policjanci odebrali zgłoszenie, że na ul. Kartuskiej kierujący samochodem ciężarowym dokonał ujęcia kobiety, która kierowała fordem i prawdopodobnie jest nietrzeźwa. Świadek zareagował i zabrał kluczyki kobiecie, po tym, jak zobaczył, że zajeżdża drogę innym kierowcom. Na miejscu patrol ruchu drogowego wylegitymował 54-latkę z powiatu kartuskiego kierującą fordem. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta jest trzeźwa. Z uwagi na fakt, że z kobietą był utrudniony kontakt i zamykały się jej oczy, zbadano ją także testerem na obecność narkotyków w organizmie, który wykazał, że jest ona pod wpływem środków odurzających. 54-latka została zatrzymana i przewieziona do szpitala, gdzie pobrano jej krew do szczegółowych badań.



Za kradzież i używanie tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu grozi kara do 5 lat pozbawiania wolności. Za posiadanie środków odurzających grozi kara 3 lat więzienia. Za kierowanie samochodem pod wpływem środka odurzającego grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, wysoka grzywna, utrata prawa jazdy oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Za kierowanie pojazdem mechanicznym bez uprawnień grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Poza tym sąd w każdej takiej sytuacji orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. Za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu grozi kara aresztu albo grzywny oraz sądowy zakaz.