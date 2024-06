Policjanci eskortowali dziecko do szpitala Data publikacji 20.06.2024 Powrót Drukuj Wczoraj przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu doszło do niecodziennej policyjnej interwencji. Funkcjonariusze zatrzymali samochód, którego kierująca popełniła wykroczenie, lecz zamiast standardowej kontroli, sytuacja przybrała niespodziewany obrót. Okazało się bowiem, że w pojeździe znajduje się dziecko potrzebujące natychmiastowej pomocy medycznej.

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem, 19 czerwca, gdy patrol „drogówki” zauważył samochód, którego kierujący wyprzedzał inny pojazd w niedozwolonym miejscu. Policjanci natychmiast przystąpili do zatrzymania auta, spodziewając się standardowych czynności kontrolnych. Gdy zbliżyli się do pojazdu, zauważyli za kierownicą wyraźnie zdenerwowaną młodą kobietę. Wraz z nią podróżowało jej 18-miesięczne dziecko, które w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia intensywnie krwawiło z rany głowy.

Kobieta wyjaśniła, że jej pociecha wymaga natychmiastowej pomocy medycznej i spieszy się do najbliższego szpitala. W tej sytuacji, z uwagi na zagrożenie dla życia dziecka, funkcjonariusze natychmiast podjęli decyzję o zapewnieniu eskorty do placówki medycznej. Przy użyciu świetlnych oraz dźwiękowych sygnałów uprzywilejowania, policjanci „poprowadzili” samochód przez ruchliwe ulice miasta, zapewniając dziecku jak najszybszy dostęp do opieki medycznej.

Dzięki sprawnej i szybkiej interwencji wałbrzyskich mundurowych, mama z dzieckiem dotarła bezpiecznie do szpitala w możliwie najkrótszym czasie. Na miejscu zespół medyczny natychmiast zajął się małym pacjentem.

Interwencja policjantów, która rozpoczęła się od standardowej kontroli drogowej, a zakończyła się eskortowaniem dziecka do szpitala, jest przykładem na to, że wypowiadana rota ślubowania to dla policjantów coś więcej, niż tylko słowa. Dzięki profesjonalizmowi i szybkiej reakcji funkcjonariuszy, dziecko trafiło pod opiekę lekarzy.