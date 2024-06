Chełmscy dzielnicowi wracając z zawodów pomogli poszkodowanym w wypadku Data publikacji 20.06.2024 Powrót Drukuj Chełmscy dzielnicowi, którzy wracali wczoraj z zawodów „Dzielnicowy Roku”, zauważyli zderzenie czterech pojazdów w powiecie świdnickim na drodze krajowej nr 12. Natychmiast udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej osobom biorącym udział w zdarzeniu jednocześnie wzywając służby ratunkowe.

Chełmscy policjanci, reprezentujący nasz powiat w wojewódzkich eliminacjach zawodów „Dzielnicowy Roku” wracając wczoraj po południu z Lublina do Chełma zauważyli zderzenie czterech samochodów. Doszło do tego na drodze krajowej numer 12 w miejscowości Dorohucza w powiecie świdnickim.

Natychmiast udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej osobom biorącym udział w zdarzeniu jednocześnie wzywając służby ratunkowe.

Wstępne ustalenia wskazują, że doszło do zderzenia czterech samochodów w rejonie skrzyżowania, co spowodowało znaczne utrudnienia w ruchu. Dwoje uczestników zdarzenia zostało przetransportowanych do szpitala.

Bliższe okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.