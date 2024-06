Grafika, która wyraża więcej niż słowa. Podziękowania dla policjantów od wyjątkowej dziewczynki

Data publikacji 20.06.2024

Dzielnicowy asp. Tomasz Pytlarczyk odebrał niezwykłe podziękowania za zaangażowanie w charytatywną pomoc dla Kornelii. Zostały one wyrażone symbolami graficznymi, czyli językiem, w którym Kornelia potrafi się komunikować. Ta wyjątkowa dziewczynka wymaga intensywnej i kosztownej rehabilitacji oraz ciągłej opieki w poradniach specjalistycznych. To dla niej garwolińscy policjanci, pracownicy Policji i inne życzliwe osoby zbierają plastikowe korki, które trafiają do recyklingu, a zebrane w ten sposób pieniądze pomagają w jej leczeniu.