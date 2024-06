Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. 44-latek zatrzymany podczas drogowej kontroli Data publikacji 21.06.2024 Powrót Drukuj Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego renault. Okazało się, że 44-latek był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za przestępstwa popełnione na terenie Niemiec. Mężczyzna w areszcie śledczym będzie czekał na ekstradycję w celu odbycia kary więzienia za kradzieże paneli słonecznych.

Z pewnością nie takiego finału spodziewał się 44-latek z Sulechowa. Został on zatrzymany w środę (19 czerwca o godzinie 15:00) przez policjantów ruchu drogowego na Szosie Kisielińskiej w Zielonej Górze. Mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Renault, a sprawdzenie dokumentów i tożsamości kierującego pomogło w ustaleniu, że w policyjnych bazach danych mężczyzna figuruje jako poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. 44-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia za wielokrotne kradzieże paneli słonecznych na terenie Niemiec. Mężczyzna trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań, skąd zostanie przewieziony do najbliższego aresztu śledczego. O ekstradycji 44-latka do Niemiec zadecyduje polski Sąd.

Zatrzymywanie osób poszukiwanych to jedno z najbardziej pracochłonnych zadań Policji. Policjanci z Wydziału Kryminalnego wchodzący w skład Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej w Zielonej Górze prowadzą rocznie kilkaset takich spraw. W ciągu roku poszukują ponad 100 osób zaginionych. Natomiast zdecydowaną większość spraw poszukiwawczych stanowią sytuacje, gdy osoby są poszukiwane na zlecenie sądów i prokuratur do prowadzonych postępowań lub do odbycia kary pozbawienia wolności. Każdego roku w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze wszczynanych jest ponad 1000 spraw poszukiwawczych. Do tego należy dodać także sprawy prowadzone od lat, chociażby w stosunku do osób ukrywających się np. za granicą.

Informacje o osobach poszukiwanych przekazywane są wszystkim policjantom, którzy mają obowiązek podczas policyjnych czynności podejmowanych wobec każdej osoby sprawdzać, czy nie jest to osoba poszukiwana. Często podczas legitymowania lub kontroli drogowej okazuje się, że dana osoba figuruje w policyjnych systemach informatycznych właśnie jako osoba poszukiwana. Jednak najwięcej pracy w poszukiwania wkładają policjantki i policjanci z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego zielonogórskiej komendy. To często żmudna, drobiazgowa i mrówcza praca wykorzystująca wszelkie dostępne źródła informacji o poszukiwanej osobie. Często to również wyjazdy w inne części Polski, współpraca z jednostkami policji z innych powiatów i województw, z policją niemiecką oraz służbami innych państw. Tylko w ciągu minionego tygodnia zielonogórscy policjanci z różnych pionów zatrzymali 31 osób poszukiwanych, w tym trzy poszukiwane listami gończymi i mężczyznę poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania.