Policjantka walczy z ciężką chorobą. Wszyscy możemy jej pomóc! Data publikacji 21.06.2024 Gorzowska policjantka walczy z poważną chorobą. Diagnoza, która usłyszała, zmieniła jej życie. Leczenie to nie tylko potrzeba silnej osobowości i hartu ducha, ale także spore nakłady finansowe. Policjanci po raz kolejny proszą o wsparcie dla Moniki. Koledzy i koleżanki chcą wspomóc ją w tej trudnej walce. Ale zrobić to może każdy.

Na portalu Zrzutka.pl uruchomiona została zbiórka: „Z sercem dla Moniki – walczymy razem”. Nasza koleżanka potrzebuje pomocy, bo prowadzi ciężką walkę z chorobą. Funkcjonariuszka gorzowskiego I Komisariatu Policji pracuje w wydziale dochodzeniowo-śledczym. Poza codziennymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem postepowań Monika była mocno zaangażowana w pomaganie innym. Robiła to z serca, nie oczekując nic w zamian:

Policjantka pomaga chorej Oli. Zebrała prawie 2,5 tony nakrętek

Policjantka z ogromnym sercem do pomagania

Chora Zuzia potrzebuje pomocy. Policjantka przekazała 1,5 tony nakrętek

Dziś to Monika potrzebuje wsparcia. Walczy o swoje zdrowie, bo chce zadbać o przyszłość synka. Leczenie choroby nowotworowej, którą zdiagnozowano w lutym 2023 roku, wymaga od niej wielu sił, nieustępliwości, ale również sporych nakładów finansowych. Chcemy ją w tej walce wspomóc. Zrobić to może każdy z nas, do czego mocno zachęcamy.

Monika trzymaj się, walczymy z Tobą!