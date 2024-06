Praca sezonowa, ale nie przymusowa Data publikacji 21.06.2024 Powrót Drukuj Okres wakacji to czas, kiedy wiele osób decyduje się na wyjazdy zagraniczne w celu podjęcia sezonowej pracy zarobkowej. Zdarzają się, niestety, przypadki niezgodnych z prawem zachowań pracodawców, takie jak zmuszanie pracownika do pracy ponad jego siły, niegodziwe wynagrodzenie, czy bardzo złe warunki zakwaterowania. Jednakże praca za granicą w okresie wakacyjnym to także doskonała okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy, naukę języka oraz poznanie nowych ludzi. Należy pamiętać, że poszukiwania powinny być niezwykle dokładne i zweryfikowane, aby być pewnym, że nie staniemy się ofiarą oszustwa czy handlu ludźmi.

Wakacje to intensywny czas w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, gdzie potrzebni są dodatkowi pracownicy, na przykład recepcjoniści, osoby zajmujące się sprzątaniem czy gastronomią. Poszukiwani są więc kelnerzy, barmani, kucharze oraz sprzedawcy. Przy organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych jak: festiwale, koncerty, pikniki potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. Wiele osób decyduje się również na pracę sezonową przy zbieraniu owoców i warzyw. Ponadto poszukując zajęcia zarobkowego natknąć się można na liczne oferty dotyczące m.in.: opieki nad seniorami, prac remontowo-budowlanych, przy produkcji oraz pakowania towaru. W wielu krajach są to zajęcia dobrze płatne, stąd pojawiające się oferty są dla wielu osób bardzo kuszące. Zazwyczaj jest to trudna praca fizyczna, wykonywana przez cały sezon, często w wysokich temperaturach.

Zanim podejmiesz pracę:

zweryfikuj pośrednika pracy oraz sprawdź, czy oferowana praca jest legalna,

upewnij się, że pracodawca istnieje, przeczytaj w sieci opinie o nim,

unikaj miejsc, które nie mają podanego adresu, a pracodawcy kontaktują się wyłącznie mailowo lub telefonicznie,

podpytaj znajomych, którzy pracowali za granicą, być może będą mogli polecić sprawdzonego pracodawcę,

czytaj dokładnie, co podpisujesz, możesz poprosić o przygotowanie umowy o pracę w języku polskim, w razie niejasności poproś o wyjaśnienie spornych kwestii,

poproś o informację, na jaką pomoc można liczyć ze strony pośrednika w razie niedotrzymania warunków umowy o pracę,

sprawdź ważność swojego paszportu,

przed wyjazdem zapoznaj się z adresami i numerami telefonów ambasady oraz konsulatu RP w kraju, do którego planowany jest wyjazd,

przygotuj kopie niezbędnych dokumentów – dowód, paszport, ubezpieczenie, umowa - najlepiej sfotografuj je i skany prześlij na skrzynkę mailową zaufanej osoby,

zabierz wszelkie potrzebne pozwolenia oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

ubezpiecz się, jeżeli nie gwarantuje tego pracodawca (w takiej sytuacji sprawdź przepisy prawa pracy pod kątem obowiązków pracodawcy w danym kraju),

zabezpiecz pewną kwotę, która pozwoli Ci na wcześniejszy powrót do domu, jeśli będzie wymagała tego sytuacja,

poinformuj bliskich dokąd i z kim wyjeżdżasz, bądź z nimi w stałym kontakcie,

koniecznie ustal wspólnie z najbliższymi hasło bezpieczeństwa - słowo lub zdanie, które będzie sygnałem, że potrzebujesz pomocy.

Pamiętaj! Praca przymusowa to poważne naruszenie praw człowieka, polegające na zmuszaniu osób do pracy wbrew ich woli, często w niegodnych warunkach.

Jeśli czujesz się zagrożony ponieważ ktoś:

zabrał Ci paszport lub inny dokument tożsamości,

bije Cię, szantażuje, znęca się lub grozi,

zmusza Cię do kradzieży, żebractwa, prostytucji, pracy w bardzo ciężkich warunkach,

nie wypłaca Ci należnych pieniędzy,

wykorzystuje Cię do zaciągania kredytów,

odmawia Ci podstawowych środków do życia,

zmienia bez Twojej zgody rodzaj, zakres i miejsce pracy na mniej korzystne,

izoluje Cię przymusem od świata, wiadomości, najbliższych.

Zawsze szukaj pomocy.

Nie obwiniaj się za zaistniałą sytuację.

Winny jest sprawca.

W przypadku podejrzeń o pracę przymusową warto zwróć się do ekspertów Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. Uzyskasz tam informacje, konsultacje prawne i wsparcie w kontaktach z właściwymi instytucjami. Po pomoc do pracowników Centrum można zwrócić się telefonicznie bądź mailowo: tel. +48 22 628 01 20, +48 605 687 750, e-mail: kcik@strada.org.pl.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

tel. + 48 664 974 934

e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl



Europejski numer alarmowy 112



Wiele cennych wskazówek związanych m.in. z bezpiecznym wyjazdem za granicę, znaleźć można na stronie: Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi