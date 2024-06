Zmiana na stanowisku szefa śląskiego garnizonu Policji Data publikacji 20.06.2024 Powrót Drukuj Dziś w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się uroczystość związana z pożegnaniem insp. dr. Tomasza Michułki, który dotychczas pełnił funkcję szefa śląskiego garnizonu. Za kilka godzin oficjalnie obejmie stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Nowym Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach został insp. Mariusz Krzystyniak, który wcześniej piastował stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Śląscy Policjanci oraz przedstawiciele służb i instytucji na co dzień współpracujących z Policją pożegnali Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektora doktora Tomasza Michułkę, który kierował śląskim garnizonem Policji od lutego br. , a dziś objął stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz rządowych oraz samorządowych. Na sali obecna była Katarzyna Błaszczyk – Domańska Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Maciej Stachura Sekretarz Miasta Katowice, Jakub Cema Prokurator Regionalny w Katowicach oraz inni przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Policją, kadra kierownicza śląskiego garnizonu oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku i wprowadzenia sztandaru KWP w Katowicach. Po odczytaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiło pożegnanie ze sztandarem przez dotychczasowego szefa śląskiej jednostki insp. dr. Tomasza Michułkę.

Pan Komendant podziękował wszystkim zgromadzonym za współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców woj śląskiego: „To był dla mnie wyjątkowy czas. Chciałbym Wam podziękować za to, że przyjęliście mnie tutaj przyjaźnie, że mnie wspieraliście, że mogłem na Was liczyć. Na Śląsku jest wszystko w jak najlepszym porządku. Ludzie są pracowici, zaangażowani, oddani służbie... I taki obraz śląskiego garnizonu pozostanie w mojej pamięci”. Na koniec zwrócił się do policjantów i pracowników słowami: „To był dla mnie zaszczyt współpracować z Państwem. To w dużej mierze Wasza zasługa, że dzisiaj zostanę powołany na tak zaszczytne stanowisko”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy nieustającego pasma sukcesów.

Od dzisiaj nowym Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach został inspektor Mariusz Krzystyniak, który dotychczas pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego łódzkiego garnizonu. Uroczyste wprowadzenie nastąpi jutro o godz. 14.00. Zapraszamy przedstawicieli mediów do sali kolumnowej KWP w Katowicch na godz. 13.45.