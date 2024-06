Życie jest zbyt krótkie, abyś wykonywał(a) zawód, który nie daje Ci satysfakcji – zostań pomorskim policjantem! Data publikacji 21.06.2024 Powrót Drukuj Szukasz ciekawej i satysfakcjonującej pracy? Podejmij wyzwanie i zostań pomorskim policjantem – wykonuj zawód, który ma sens! Każdy z policjantów jest inny i wykonuje różniące się od siebie zadania, ale razem tworzą całość!

Służba w Policji to ciekawa i różnorodna ścieżka kariery, a satysfakcja płynąca z wykonywanych zadań jest nieporównywalna względem innych zawodów. Dla wielu osób policjant to „bohater dnia codziennego”, będący filarem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Może to właśnie Ty zostaniesz jednym z nich?

Chciał(a)byś zdobywać nowe doświadczenia? Jesteś osobą ambitną, której zależy na tym, żeby wykonywane przez nią zadania służbowe miały sens? Interesuje Cię natura ludzka i chciał(a)byś nieść pomoc innym? A może jesteś pasjonatem sportu, a w swojej pracy chciał(a)byś czasem poczuć przypływ adrenaliny? Jeżeli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś/aś twierdząco, to służba w Policji jest pracą dla Ciebie!

Różnorodność zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy licznych wydziałów sprawia, że każda osoba, która pozytywnie ukończy proces rekrutacji znajdzie w Policji miejsce dla siebie – a mimo, że wszyscy policjanci są inni i wykonywane przez nich obowiązki niejednokrotnie znaczącą się od siebie różnią, to wszyscy razem tworzą jedną całość, w której każdy „trybik w maszynie” jest niezwykle istotny.

Tak jak wielu jest policjantów, tak wiele jest i powodów, dla których warto wstąpić do służby w Policji – przy czym prawa emerytalne po 25 latach służby czy atrakcyjne zarobki to tylko niektóre z nich. Na jakie wynagrodzenie może liczyć policjant, po ukończeniu kursu zawodowego podstawowego?

- osoby przed ukończeniem 26 roku życia: ok. 5750zł netto (na rękę) miesięczne – a w przypadku przydziału do służby w Oddziałach Prewencji Policji w Gdańsku: 6250zł netto miesięcznie.

- osoby po ukończeniu 26 roku życia: ok. 5350zł netto (na rękę) miesięczne – a w przypadku przydziału do służby w Oddziałach Prewencji Policji w Gdańsku: 5800zł netto miesięcznie.

Oprócz tego funkcjonariusze Policji mogą liczyć na atrakcyjne dodatki finansowe, takie jak: „13-stka”, „mundurówka”, „wczasy pod gruszą”, zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak mieszkania i wiele innych - co sprawia, że ogólne zarobki polskich policjantów są jeszcze bardziej atrakcyjne niż mogłoby się wydawać.

Służbę w Policji możesz pełnić, jeżeli jesteś obywatelem Polski:

· - o nieposzlakowanej opinii,

· - który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

· - korzystającym z pełni praw publicznych,

· - posiadającym co najmniej średnie wykształcenie,

· - posiadającym zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować,

· - dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Jeżeli spełniasz powyższe wymagania i chciał(a)byś mieć ciekawą i satysfakcjonującą pracę, która prócz godnych zarobków da Ci poczucie, że to co robisz ma sens to nie czekaj dłużej i już dziś podejmij pierwszy krok, składając dokumenty rekrutacyjne do służby – możesz to zrobić w każdej komendzie miejskiej i powiatowej Policji, a także bezpośrednio w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, przy ulicy Harfowej 60 w Gdańsku. Od teraz dokumenty możesz wysłać również elektronicznie na adres dobor@gd.policja.gov.pl

Więcej informacji znajdziesz na stronie rekrutacyjnej pomorskiej policji: https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/. Możesz też skorzystać ze specjalnej infolinii czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 477 210 997.

Wykorzystane materiały video: Komenda Główna Policji, Komenda Stołeczna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Montaż: st. sierż. Paweł Klinkosz Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku