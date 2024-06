Pomoc tatrzańskich policjantów przyszła w ostatniej chwili Data publikacji 21.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Zakopanego uratowali mężczyznę, który chciał targnąć się na swoje życie. Dzięki determinacji i natychmiastowej reakcji mundurowych, po sprawdzeniu kilkudziesięciu hoteli i pensjonatów, udało się zapobiec tragedii. 44-latek trafił do zakopiańskiego szpitala. Tym, razem pomoc przyszła na czas.

Wczoraj wieczorem (20 czerwca), około godziny 21.50 do oficera dyżurnego zakopiańskiej komendy Policji dotarła informacja o mężczyźnie z województwa śląskiego, który najprawdopodobniej jest w silnym kryzysie emocjonalnym i możliwe, że chce targnąć się na własne życie. Z relacji zgłaszającego wynikało, że mężczyzna może przebywać w jednym z zakopiańskich hoteli lub pensjonatów. Z uwagi na ilość obiektów noclegowych na terenie Zakopanego do działań poszukiwawczych oficer dyżurny zaangażował wszystkich policjantów. W kolejnych minutach prowadzonych działań policjanci uzyskiwali coraz więcej informacji.

Udało się ustalić dokładny rysopis mężczyzny, model i numer rejestracyjny samochodu, którym miał przyjechać do Zakopanego oraz aktualny numer telefonu komórkowego. Mimo że próby połączenia się z desperatem nie przynosiły żadnego rezultatu, zdołano zawęzić obszar poszukiwań.

Po sprawdzeniu kilkudziesięciu adresów na jednym z parkingów hotelowych policjanci odnaleźli zaparkowany poszukiwany samochód. Pomimo trudności, jakie policjanci napotkali w recepcji hotelu, zdołali potwierdzić, że w to właśnie w tym hotelu zameldowany jest poszukiwany mężczyzna oraz w którym pokoju mieszka. Liczyła się teraz każda minuta. W pokoju policjanci znaleźli nieprzytomnego mężczyznę i niezwłocznie podjęli działania ratujące życie. Po chwili do hotelu dotarli ratownicy medyczni, którzy odwieźli mężczyznę do zakopiańskiego szpitala. Dzisiaj rano ze szpitala nadeszła dobra wiadomość. Pomoc przyszła na czas!

W przypadkach zagrożenia ludzkiego życia liczy się przede wszystkim to, aby je ocalić, by zdążyć z pomocą na czas. Dlatego też, bez względu na okoliczności, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, policjanci działają jak najszybciej, a utrudnianie im podejmowanych czynności może spowodować, że osoba, która tej pomocy potrzebuje nie dostanie jej na czas. Tatrzańscy policjanci po raz kolejny dali przykład, że służą po to, by pomagać i chronić drugiego człowieka.