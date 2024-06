Podstępem wywabił właściciela z domu i okradł go w przebraniu policjanta Data publikacji 21.06.2024 Powrót Drukuj Lubartowscy policjanci zatrzymali 19-latka, który podając się za policjanta zadzwonił do jednego z mieszkańców prosząc o pilne stawienie się na komendzie. Następnie w policyjnym przebraniu przyszedł do jego domu i pod legendą zabezpieczenia fałszywych banknotów, ukradł gotówkę i inne cenne przedmioty. W trakcie jego zatrzymania, kryminalni znaleźli rekwizyty, którymi się posługiwał: czapkę, atrapę broni, legitymację i kaburę. Za kradzież zuchwałą grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało w ubiegły poniedziałek, 17 czerwca w jednej z miejscowości na terenie gminy Kock. Na prywatny numer telefonu jednego z mieszkańców , zadzwonił mężczyzna podając się za policjanta. Poinformował rozmówcę o konieczności pilnego stawienia się na komendzie w ważnej sprawie. Mężczyzna wierząc w usłyszaną historię, zgodnie z poleceniem, wraz z partnerką wyjechał z domu do najbliższej jednostki Policji.

Chwilę później, podczas nieobecności właścicieli pod ich domem zjawi się mężczyzna przebrany za policjanta. W domu znajdował się nieletni, któremu nieznajomy, przedstawił się jako funkcjonariusz radzyńskiej komendy. Mężczyzna miał się legitymować podrabianą legitymacją, posiadał również inne rekwizyty policyjne: czapkę, atrapę broni i kaburę.

Rzekomy policjant poinformował chłopca, że musi zabezpieczyć fałszywe pieniądze, które znajdują się w mieszkaniu. Gdy wszedł do domu, podczas penetracji ukradł szkatułki z biżuterią, zegarek i kilka tysięcy złotych.

Gdy właściciele domu stawili się w komendzie, usłyszeli, że nikt ich nie wzywał. Gdy wrócili do domu okazało się, że zostali podstępem okradzeni.

Sprawa natychmiast została zgłoszona w lubartowskiej jednostce. Zajęli się nią kryminalni. Na efekty ich pracy nie trzeba było długo czekać. Policjanci wytypowali 19-letniego mieszkańca Międzyrzeca Podlaskiego. Mężczyzna był już wcześniej notowany w policyjnych kartotekach.

W jego zatrzymaniu na terenie gminy Terespol brali udział funkcjonariusze z Bialej Podlaskiej. Podczas działań policjanci odnaleźli też skradzione przedmioty i rekwizyty, którymi posługiwał się sprawca: rękawiczki, kominiarkę, legitymację, atraprę broni i kaburę.

Podczas prowadzonych czynności, okazało się, że 19-latek wcześniej szczegółowo zaplanował swój przestepczy proceder. By zmylić trop policjantów, do właściciela domu zatelefonował z telefonu kobiety, którą spotkał na drodze i poprosił o pożyczenie komórki. Z niej wykonał polączenie do swojej ofiary.

19-latek został zatrzymany i usłyszał już zarzut kradzieży zuchwałej. Grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Lublinie / kc)