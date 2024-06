Nie bądź zombi! Twój przeciwnik cheatuje! Data publikacji 24.06.2024 Powrót Drukuj Narkotyki to bardzo ryzykowna gra, w której jedyną pewną jest to, że nie można wygrać. Przeciwnik, w tym przypadku środek odurzający, nie bierze jeńców. Obowiązującą zasadą jest to, że wraz z rozwojem uzależnienia pojawia się coraz większa tolerancja na narkotyk. Aby utrzymać pożądany efekt, osoba uzależniona zaczyna przyjmować coraz większe dawki – a te w którymś momencie stają się toksyczne i… game over – nie ma drugiego życia. Żeby zatrzymać tę rozgrywkę, polska Policja stworzyła spot skierowany do młodych ludzi, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że każdy, kto zaczyna tę grę, już na starcie jest przegrany.

W polskich i światowych mediach niemal każdego dnia można znaleźć artykuły na temat kolejnych ofiar narkotyków. Niestety, nawet te przerażające informacje, nie sprawiają, że mniej osób po nie sięga. Młodzi ludzie, w poszukiwaniu nowych doznań, lepszej zabawy, chęci oderwania się od problemów codzienności a czasami zwykłej ciekawości jak to będzie, chętnie zaczynają eksperymentować ze środkami odurzającymi. Sprzyjać temu z pewnością też będą zbliżające się wielkimi krokami wakacje – czas nie tylko beztroskiego odpoczynku, ale także poznawania nowych miejsc i zawierania kolejnych znajomości. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że każdy, kto zaczyna eksperymentować z narkotykami prędzej czy później zacznie być uzależniony. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy ktoś ma słabą, czy silną wolę, wziął raz czy dziesięć razy – tu jedyne znaczenie ma to, że zaczęło się brać. Jak mówią specjaliści, w przypadku np. fentanylu, jednego z najsilniejszych leków przeciwbólowych, jaki obecnie istnieje, stosowanego m.in. w onkologii i medycynie paliatywnej – jeśli zacznie się go przyjmować bez wyraźnych wskazań medycznych, w sposób niekontrolowany, uzależnienie następuje dużo szybciej niż po innych środkach o działaniu narkotycznym.

Chcąc dotrzeć do młodych osób oraz chcąc zwrócić ich uwagę na ten problem, w Biurze Komunikacji Społecznej KGP zrodził się pomysł na stworzenie spotu skierowanego do tej grupy społecznej. Powstał on z udziałem słuchaczy kursu podstawowego zawodowego z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Niektóre ze scen w tym kilkunastosekundowym filmiku mogą wydawać się drastyczne – ale możecie nam wierzyć, że rozpacz najbliższych, kiedy funkcjonariusze informują ich o śmierci ukochanego dziecka z powodu przedawkowania narkotyków, jest traumatycznym przeżyciem dla obu stron. Dlatego też chcemy dotrzeć bezpośrednio do młodych osób, potencjalnie zagrożonych narkomanią, aby ustrzec je przed tragicznymi konsekwencjami zażywania środków odurzających i psychoaktywnych. Narkomania to dramat nie tylko osoby zażywającej, ale także jej najbliższego otoczenia.

Spot będzie emitowany w naszych mediach społecznościowych. Zachęcamy do udostępniania go w swoich kanałach w mediach społecznościowych. Wierzymy też, że dzięki temu spotowi młodzi ludzie nie podejmą gry, w której przeciwnik, jakim są narkotyki, oszukuje już od samego początku.

PAMIĘTAJ!!!

Jeśli ktoś z twoich bliskich ma problem z uzależnieniem od narkotyków, może zgłosić się m.in. do:

poradni leczenia uzależnień

punktu informacyjno-konsultacyjnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej

punktu informacyjno-konsultacyjnego, działającego w strukturach samorządu terytorialnego

a także zadzwonić na telefon zaufania lub infolinię, na przykład:

032 206 82 17 – telefon zaufania Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, czynny w poniedziałki w godz.10-19, wtorki i piątki w godz. 15.00-19.00, środy w godz. 10.00-13.00, czwartki w godz. 14.00-19.00.

800 060 800 – infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zakres pomocy: informacje na temat negatywnych skutków zażywania nowych narkotyków, skutków zdrowotnych oraz o możliwościach leczenia; wsparcie dla rodziców, którzy podejrzewają, że ich dzieci zażywają nowe narkotyki. Na infolinię można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących lub wytwarzających nowe narkotyki. Infolinia jest bezpłatna, czynna całą dobę.

800 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania, przeznaczony dla osób używających narkotyków, uzależnionych oraz ich bliskich. Zakres pomocy: udzielanie informacji na temat systemu interwencji, leczenia i rehabilitacji, informowanie o przepisach prawnych związanych z narkomanią, udzielanie profesjonalnych porad nt. mechanizmów uzależnienia, motywowania do leczenia oraz wsparcia psychologicznego. Czynny w godz. 16.00-21.00, z wyjątkiem świąt państwowych.

Pamiętaj!!! Nie bądź zombi! W tej grze nie ma dodatkowych żyć!

***

Od stycznia 2022 r. do połowy kwietnia 2024 r. zabezpieczono dokładnie 252,2 g fentanylu i jego pochodnych. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy polska Policja prowadziła 20 postępowań przygotowawczych powiązanych z fentanylem. W toku spraw ustalono łącznie 22 podejrzanych.

Dla porównania w całym ubiegłym roku policjanci zabezpieczyli w naszym kraju około 21 ton środków odurzających, a tylko przez 5 miesięcy tego roku było to 17,5 tony. W roku 2023 Policja wszczęła 37 728 postępowań o czyny określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zaś od stycznia do maja 2024 r. liczba wszczętych postępowań wyniosła 16 577.

Tekst: Agnieszka Włodarska/ BKS KGP , pacjent.gov.pl (informacja dot. infolinii i telefonów zaufania)

Zdjęcia: sierż. szt. Kamil Kłeczek, Artur Orliński/ BKS KGP

Montaż: sierż. szt. Krystian Kłeczek/ BKS KGP