Ukradł akumulatory i stworzył domowy magazyn energii. Został zatrzymany, a mienie o wartości 50 tys. zł odzyskane

Data publikacji 21.06.2024 Powrót Drukuj

Policjanci zabezpieczyli 26 akumulatorów skradzionych ze stacji BTS sieci komórkowej. Wartość skradzionego mienia została oszacowana na łączną kwotę 50 tys. zł. Zebrany do sprawy materiał dowodowy zaprowadził policjantów do 40-letniego mieszkańca Bolesławca, który na co dzień wykonuje zawód elektryka. Jak szybko ustalili śledczy, ze skradzionych akumulatorów sprawca w swoim miejscu zamieszkania wykonał magazyn energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych. Na domiar złego w miejscu zamieszkania mężczyzny policjami ujawnili środki psychotropowe w postaci metamfetaminy.