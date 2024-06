Lekarka, jak receptomat do opioidów, w tym fentanylu Data publikacji 21.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Poznania prowadzą sprawę związaną z handlem receptami. Kilka miesięcy temu zatrzymali nieuczciwą lekarkę. Kobieta sprzedała kilkaset recept na opioidy, w tym Fentanyl. Wartość refundowanych leków wynosiła około 450 tys. zł.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zajmują się sprawą handlu receptami. W marcu tego roku zatrzymali lekarkę jednego z poznańskich szpitali, która wystawiała, a następnie sprzedawała recepty na silne leki przeciwbólowe. Był to Fentanyl, ale przede wszystkim Oxycontin, Oxydolor, Reltebon i inne. Są to bardzo silne leki przeciwbólowe, silniejsze nawet sto razy od morfiny. Policjanci w maju zatrzymali także mężczyznę, który za recepty płacił nieuczciwej lekarce.

Latem 2023 roku poznański szpital w wyniku kontroli wewnętrznej stwierdził, że jedna z zatrudnionych lekarek wystawiała niewspółmiernie dużo recept na opioidy. Zawiadomienie w tej sprawie zostało przesłane do Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald, a następnie do Komend Miejskiej Policji w Poznaniu. Policjanci, którzy zajęli się sprawą ustalili, że lekarka wystawiła prawie 800 recept na silne leki przeciwbólowe. Co ciekawe, część recept była wystawiona na nieżyjących pacjentów.

Recepty przekazywała mężczyźnie, który za nie płacił. Osoba ta następnie zrealizowała te recepty w różnych miastach wykupując ponad 1600 opakowań. Łączna wartość tych refundowanych farmaceutyków została oszacowana na około 450 tys. zł.

Podejrzanej lekarce i mężczyźnie, który odbierał od niej recepty postawiono zarzuty z art. 286 kk w związku z art. 54 ust. 2 Ustawy o refundacji leków. Grozi im za to do 8 lat więzienia.