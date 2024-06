Policjanci i ratownicy medyczni pospieszyli z pomocą rodzicom wiozącym do szpitala chorą córeczkę Data publikacji 24.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego oświęcimskiej komendy Policji pilotowali pojazd rodziców, którzy jechali do jednego z katowickich szpitali z małym dzieckiem, które miało kłopoty z oddychaniem.

W czwartek, 20.06.2024 r., po południu, z dyżurnym oświęcimskiej komendy Policji skontaktował się mieszkaniec Brzeszcz, który przekazał, że jedzie ulicą Powstańców Śląskich w Oświęcimiu z 2,5 roczną córeczką, która dostała duszności. Z jego relacji wynikało, że musi dotrzeć do jednego z katowickich szpitali. W związku z tym oficer dyżurny natychmiast wysłał patrol, a następnie powiadomił pogotowie ratunkowe. Tuż za Oświęcimiem policjanci zauważyli pojazd, którym podróżowała rodzina. Wyprzedzili go i rozpoczęli pilotaż. Po chwili dołączyła do nich karetka pogotowia ratunkowego na sygnałach. Wtedy zarówno zgłaszający jak i pojazdy uprzywilejowane zatrzymały się, a dziecko zostało przeniesione do karetki, po czym pod opieką ratowników medycznych oraz jednego z rodziców zostało przewiezione do szpitala dziecięcego w Katowicach.