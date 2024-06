Sławieńscy policjanci spełnili marzenie Maksa Data publikacji 24.06.2024 Powrót Drukuj W całym naszym życiu marzenia zajmują oczywiste miejsce i chociaż są różne, to wszyscy je mamy, bez względu na to czy jesteśmy dziećmi, czy dorosłymi ludźmi. Dobrze jest marzyć i cieszyć się z ich urzeczywistnienia, ale znacznie więcej radości daje możliwość spełnienia marzeń, zwłaszcza kiedy dotyczy to dzieci. Jednym z marzeń 17-letniego Maksa było zwiedzenie sławieńskiej komendy. Spełniliśmy to marzenie!

Maks jak wielu chłopców interesuje się wszystkim co jest związane ze służbą w Policji. Wystarczyło tak niewiele aby spełnić to wielkie marzenie. Gdy do sławieńskich policjantów wpłynęło zapytanie związane z odwiedzinami Maksa w sławieńskiej komendzie, nie było ani chwili zastanowienia. Mundurowi postanowili sprawić aby choć przez chwilę poczuł się policjantem. Z wielką radością zgodzili się, aby wraz z mamą i swoją nauczycielką zajęć indywidualnych spędził dzień w sławieńskiej komendzie. Chłopiec mógł poznać „od kuchni” jak wygląda codzienna praca stróżów prawa.

Wycieczkę rozpoczął od wizyty na stanowisku kierowania, następnie udał się do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych. Jednak największa niespodzianka czekała go na zakończenie „wspólnej służby”. Maks mógł obejrzeć radiowóz i policyjną strzelnicę. Maks był pod ogromnym wrażeniem zaangażowania policjantów oraz miłego przyjęcia.

Spełniając marzenie Maksa, sławieńscy policjanci wywołali uśmiech na jego twarzy, a radiowozy, strzelnica i wręczony upominek, jak podkreślała jego mama, będą dla niego niezapomnianym przeżyciem.

Maks, wszyscy policjanci życzą Ci ogromu zdrowia!